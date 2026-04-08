Буданов разблокировал Раду: нардеп об инициативах главы ОП

Буданов разблокировал Раду: нардеп об инициативах главы ОП

Дата публикации 8 апреля 2026 15:36
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Верховная Рада вернулась к активной законотворческой работе и начала принимать критически важные для государства законопроекты. Едва ли не главной причиной "разморозки" парламента стал фактор главы Офиса президента Кирилла Буданова. В частности новый формат коммуникации, предложенный Будановым, который в корне изменил отношения Банковой и парламента.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан.

Как Буданов разблокировал Верховную Раду

"Это очень важно, что Офис президента так глубоко общается с парламентом. То есть имеется в виду, не спускает какие-то задачи или директивы, а просто разбирается, задает вопросы. Это глава Офиса президента делает. И это исключительно положительно характеризует такой подход, потому что видно, что человек хочет найти результат", — подчеркнул нардеп.

Алексей Мовчан подчеркнул, что Буданов изменил саму суть взаимодействия между ветвями власти. Это, в свою очередь, позволило разблокировать голосование за критически важные для государства законопроекты.

"Собственно, эти все законы — это же все о законопроектах по евроинтеграции, МВФ, Всемирного банка и тому подобное. То есть это не просто о каких-то вещах, а об очень важных. И, собственно, это определенное потепление между парламентом и Офисом президента. В первую очередь главой ОП, потому что он проявляет такую инициативу", — резюмировал Мовчан.

Читайте также:

Последние заявления Кирилла Буданова

Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля стало известно, что Буданов обсудил сотрудничество ОП и парламента с главами комитетов ВР. Основной темой стала координация действий и обеспечение поддержки ключевых законопроектов.

Также руководитель ОПУ сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев после Пасхи. В то же время в США пока только обсуждают возможность этой поездки, окончательного подтверждения нет.

Верховная Рада Офис президента Кирилл Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
