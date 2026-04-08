Без приказов: Буданов возобновил диалог Банковой с депутатами

На Банковой меняют подходы к общению с Верховной Радой. Вместо привычных приказов глава ОП Кирилл Буданов предложил депутатам конструктивный диалог, хотя часть политиков до сих пор сомневается в его понимании парламентских процессов, однако, большинство все же положительно оценило его подход к диалогу.

Кирилл Буданов провел эффективный разговор с депутатами

Показательный демарш народных избранников во время голосования за скандальный "налог на OLX" заставил Офис президента искать новые пути взаимодействия с парламентом. Чтобы уладить конфликт, 6 апреля новый глава ОП Кирилл Буданов пригласил руководство Верховной Рады и председателей комитетов на личный разговор.

Как пояснили изданию BBC News Украина соратники руководителя Банковой, это мероприятие планировали давно. Однако график Буданова был перегружен командировками из-за переговорных процессов, поэтому дату постоянно переносили. Беседа получилась конструктивной, а 90% времени стороны посвятили обсуждению проблемных голосований, которые стояли в повестке дня на вторник и среду.

"Депутаты озвучили все, что хотели, откровенно высказались о наболевшем. Было заметно, что им такого диалога давно не хватало. По завершению разговора около 30 процентов проблемных вопросов по этим законопроектам было снято", — рассказали в окружении главы Офиса президента.

Сами же парламентарии признались, что атмосфера оказалась крайне непривычной и в шутку назвали ее "несколько семейной". Кабинет Кирилла Буданова не смог просторно вместить всех делегатов, поэтому политикам пришлось размещаться на своих местах вплотную друг к другу.

"Из-за нехватки места всем пришлось тесно сесть за овальным столом в кабинете Кирилла Алексеевича и это придало определенной интимности. В целом общение было доверительным. Во многом благодаря самому подходу нового главы ОП к общению с нами", — поделился деталями один из топов монобольшинства.

Для многих представителей правящей фракции смена тона со стороны Банковой стала приятным сюрпризом. Они увидели готовность слушать, а не только отдавать распоряжения.

"Это едва ли не впервые, когда нам не раздают команды или разговаривают в стиле "А я вам сказал!", а пытаются вести диалог. Ставлю на то, что именно благодаря отсутствию у Буданова желания ломать всех через колено, через несколько месяцев он станет тем, кто будет эффективно решать многие сложные вопросы", — спрогнозировал еще один участник закрытого собрания.

Однако далеко не все разделили этот оптимизм. Среди влиятельных депутатов нашлись скептики, которые не увидели никакого смысла в таких собраниях.

"Странно, зачем такая встреча вообще была. Где — Буданов, а где — парламент!", — возмутился один из политиков.

Похожую позицию высказал и другой источник, раскритиковав стратегию нового главы ОП:

"Выглядит пока так, что нынешний глава Офиса не до конца понимает, как работают некоторые государственные процессы. В целом эта встреча больше напоминает просто ситуативную историю для решения локального пожара, а не работу вдолгую".

В Офисе президента уверяют, что общение в таком формате станет регулярным. Следующий раунд переговоров может состояться уже через несколько недель.

"Очень вероятно, что такие встречи будут повторяться на постоянной основе. Через 2-2,5 недели должна быть еще одна: по налаживанию коммуникаций депутатов с главами ОВА, которой парламентариям тоже не хватает", — анонсировал собеседник из ОП.

На Банковой отмечают, что Буданов стремится выстроить понятную систему сотрудничества двух институтов без лишнего вмешательства во внутренние дела Рады.

"Кирилл Алексеевич по-прежнему противник любого микроменеджмента. Работу с депутатами рассматривает сугубо как системную историю для восстановления давно порванных цепей коммуникации между парламентом и Банковой. Главным результатом должно быть адекватное сотрудничество этих двух государственных институтов", — резюмировали в окружении главы ОП.

