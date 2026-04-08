Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Без приказов: Буданов возобновил диалог Банковой с депутатами

Без приказов: Буданов возобновил диалог Банковой с депутатами

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 13:43
Кирилл Буданов на совещании. Фото: ОПУ

На Банковой меняют подходы к общению с Верховной Радой. Вместо привычных приказов глава ОП Кирилл Буданов предложил депутатам конструктивный диалог, хотя часть политиков до сих пор сомневается в его понимании парламентских процессов, однако, большинство все же положительно оценило его подход к диалогу.

Об этом говорится в статье BBC, передает Новини.LIVE.

Кирилл Буданов провел эффективный разговор с депутатами

Показательный демарш народных избранников во время голосования за скандальный "налог на OLX" заставил Офис президента искать новые пути взаимодействия с парламентом. Чтобы уладить конфликт, 6 апреля новый глава ОП Кирилл Буданов пригласил руководство Верховной Рады и председателей комитетов на личный разговор.

Как пояснили изданию BBC News Украина соратники руководителя Банковой, это мероприятие планировали давно. Однако график Буданова был перегружен командировками из-за переговорных процессов, поэтому дату постоянно переносили. Беседа получилась конструктивной, а 90% времени стороны посвятили обсуждению проблемных голосований, которые стояли в повестке дня на вторник и среду.

"Депутаты озвучили все, что хотели, откровенно высказались о наболевшем. Было заметно, что им такого диалога давно не хватало. По завершению разговора около 30 процентов проблемных вопросов по этим законопроектам было снято", — рассказали в окружении главы Офиса президента.

Читайте также:

Сами же парламентарии признались, что атмосфера оказалась крайне непривычной и в шутку назвали ее "несколько семейной". Кабинет Кирилла Буданова не смог просторно вместить всех делегатов, поэтому политикам пришлось размещаться на своих местах вплотную друг к другу.

"Из-за нехватки места всем пришлось тесно сесть за овальным столом в кабинете Кирилла Алексеевича и это придало определенной интимности. В целом общение было доверительным. Во многом благодаря самому подходу нового главы ОП к общению с нами", — поделился деталями один из топов монобольшинства.

Для многих представителей правящей фракции смена тона со стороны Банковой стала приятным сюрпризом. Они увидели готовность слушать, а не только отдавать распоряжения.

"Это едва ли не впервые, когда нам не раздают команды или разговаривают в стиле "А я вам сказал!", а пытаются вести диалог. Ставлю на то, что именно благодаря отсутствию у Буданова желания ломать всех через колено, через несколько месяцев он станет тем, кто будет эффективно решать многие сложные вопросы", — спрогнозировал еще один участник закрытого собрания.

Однако далеко не все разделили этот оптимизм. Среди влиятельных депутатов нашлись скептики, которые не увидели никакого смысла в таких собраниях.

"Странно, зачем такая встреча вообще была. Где — Буданов, а где — парламент!", — возмутился один из политиков.

Похожую позицию высказал и другой источник, раскритиковав стратегию нового главы ОП:

"Выглядит пока так, что нынешний глава Офиса не до конца понимает, как работают некоторые государственные процессы. В целом эта встреча больше напоминает просто ситуативную историю для решения локального пожара, а не работу вдолгую".

В Офисе президента уверяют, что общение в таком формате станет регулярным. Следующий раунд переговоров может состояться уже через несколько недель.

"Очень вероятно, что такие встречи будут повторяться на постоянной основе. Через 2-2,5 недели должна быть еще одна: по налаживанию коммуникаций депутатов с главами ОВА, которой парламентариям тоже не хватает", — анонсировал собеседник из ОП.

На Банковой отмечают, что Буданов стремится выстроить понятную систему сотрудничества двух институтов без лишнего вмешательства во внутренние дела Рады.

"Кирилл Алексеевич по-прежнему противник любого микроменеджмента. Работу с депутатами рассматривает сугубо как системную историю для восстановления давно порванных цепей коммуникации между парламентом и Банковой. Главным результатом должно быть адекватное сотрудничество этих двух государственных институтов", — резюмировали в окружении главы ОП.

Как писали ранее Новини.LIVE, Кирилл Буданов очертил свое видение относительно того, как Украине стоит поднимать экономику после войны. Отдельно он высказался о необходимости стимулировать украинцев возвращаться домой из-за границы.

Также глава ОПУ высказался о важности программ по обеспечению украинцев жильем. Он заявил, что военнослужащих надо обязательно обеспечить недвижимостью и объяснил, как это может способствовать изменению отношения к службе в армии.

Верховная Рада Кирилл Буданов народные депутаты
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации