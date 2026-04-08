Без наказів: Буданов відновив діалог Банкової з депутатами

Кирило Буданов на нараді. Фото: ОПУ

На Банковій змінюють підходи до спілкування з Верховною Радою. Замість звичних наказів голова ОП Кирило Буданов запропонував депутатам конструктивний діалог, хоча частина політиків досі сумнівається у його розумінні парламентських процесів, проте, більшість все таки позитивно оцінила його підхід до діалогу.

Про це йдеться у статті BBC.

Кирило Буданов провів ефективну розмову з депутатами

Показовий демарш народних обранців під час голосування за скандальний "податок на OLX" змусив Офіс президента шукати нові шляхи взаємодії з парламентом. Аби залагодити конфлікт, 6 квітня новий голова ОП Кирило Буданов запросив керівництво Верховної Ради та голів комітетів на особисту розмову.

Як пояснили виданню BBC News Україна соратники керівника Банкової, цей захід планували давно. Проте графік Буданова був перевантажений відрядженнями через переговорні процеси, тому дату постійно переносили. Бесіда вийшла конструктивною, а 90% часу сторони присвятили обговоренню проблемних голосувань, які стояли в порядку денному на вівторок і середу.

"Депутати озвучили все, що хотіли, відверто висловились про наболіле. Було помітно, що їм такого діалогу давно не вистачало. По завершенню розмови близько 30 відсотків проблемних питань по цих законопроєктах було знято", — розповіли в оточенні голови Офісу президента.

Самі ж парламентарі зізналися, що атмосфера виявилася вкрай незвичною і жартома назвали її "дещо сімейною". Кабінет Кирила Буданова не зміг просторо вмістити всіх делегатів, тому політикам довелося розміщуватися на своїх місцях впритул один до одного.

"Через брак місця усім довелось тісно сісти за овальним столом у кабінеті Кирила Олексійовича і це додало певної інтимності. Загалом спілкування було довірливим. Багато у чому завдяки самому підходу нового голови ОП до спілкування з нами", — поділився деталями один із топів монобільшості.

Для багатьох представників керівної фракції зміна тону з боку Банкової стала приємним сюрпризом. Вони побачили готовність слухати, а не лише віддавати розпорядження.

"Це чи не вперше, коли нам не роздають команди чи розмовляють у стилі "А я вам сказав!", а намагаються вести діалог. Ставлю на те, що саме завдяки відсутності у Буданова бажання ламати усіх через коліно, за кілька місяців він стане тим, хто ефективно вирішуватиме багато складних питань", — спрогнозував ще один учасник закритого зібрання.

Однак далеко не всі розділили цей оптимізм. Серед впливових депутатів знайшлися скептики, які не побачили жодного сенсу у таких зібраннях.

"Дивно, навіщо така зустріч взагалі була. Де – Буданов, а де – парламент!?", — обурився один із політиків.

Схожу позицію висловило й інше джерело, розкритикувавши стратегію нового очільника ОП:

"Виглядає наразі так, що нинішній голова Офісу не до кінця розуміє, як працюють деякі державні процеси. Загалом ця зустріч більше нагадує просто ситуативну історію для вирішення локальної пожежі, а не роботу вдовгу".

В Офісі президента запевняють, що спілкування у такому форматі стане регулярним. Наступний раунд переговорів може відбутися вже за кілька тижнів.

"Дуже ймовірно, що такі зустрічі будуть повторюватись на постійній основі. За 2-2,5 тижні має бути ще одна: щодо налагодження комунікацій депутатів із головами ОВА, якої парламентарям теж не вистачає", — анонсував співрозмовник з ОП.

На Банковій наголошують, що Буданов прагне вибудувати зрозумілу систему співпраці двох інституцій без зайвого втручання у внутрішні справи Ради.

"Кирило Олексійович, як і раніше, противник будь-якого мікроменеджменту. Роботу з депутатами розглядає суто як системну історію задля відновлення давно порваних ланцюгів комунікації між парламентом і Банковою. Головним результатом має бути адекватна співпраця цих двох державних інституцій", — резюмували в оточенні голови ОП.

Як писали раніше Новини.LIVE, Кирило Буданов окреслив своє бачення щодо того, як Україні варто підіймати економіку після війни. Окремо він висловився про необхідність стимулювати українців повертатися додому з-за кордону.

Також очільник ОПУ висловився про важливість програм із забезпечення українців житлом. Він заявив, що військовослужбовців треба обов'язково забезпечити нерухомістю та пояснив, як це може сприяти зміні ставлення до служби у війську.