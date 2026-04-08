Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов розблокував Раду: нардеп про ініціативи голови ОП

Буданов розблокував Раду: нардеп про ініціативи голови ОП

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 15:36
Буданов розблокував Раду: нардеп про ініціативи голови ОП
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Верховна Рада повернулася до активної законотворчої роботи і почала ухвалювати критично важливі для держави законопроєкти. Чи не головною причиною "розморозки" парламенту став фактор голови Офісу президента Кирила Буданова. Зокрема новий формат комунікації, запропонований Будановим, який докорінно змінив відносини Банкової і парламенту.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в етері "Радіо Свобода" заявив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Мовчан.

Як Буданов розблокував Верховну Раду

"Це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Тобто мається на увазі, не спускає якісь задачі або директиви, а просто розбирається, ставить питання. Це голова Офісу президента робить. І це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина хоче знайти результат", — наголосив нардеп.

Олексій Мовчан підкреслив, що Буданов змінив саму суть взаємодії між гілками влади. Це, своєю чергою, дозволило розблокувати голосування за критично важливі для держави законопроєкти.

"Власне, ці всі закони — це ж все про законопроєкти щодо євроінтеграції, МВФ, Світового банку тощо. Тобто це не просто про якісь речі, а про дуже важливі. І, власне, це певне потепління між парламентом і Офісом президента. В першу чергу головою ОП, тому що він проявляє таку ініціативу", — резюмував Мовчан.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 квітня стало відомо, що Буданов обговорив співпрацю ОП і парламенту з головами комітетів ВР. Основною темою стала координація дій та забезпечення підтримки ключових законопроєктів.

Також керівник ОПУ повідомив, що Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва після Великодня. Водночас у США поки лише обговорюють можливість цієї поїздки, остаточного підтвердження немає.

Верховна Рада Офіс президента Кирило Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації