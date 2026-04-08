Буданов розблокував Раду: нардеп про ініціативи голови ОП

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Верховна Рада повернулася до активної законотворчої роботи і почала ухвалювати критично важливі для держави законопроєкти. Чи не головною причиною "розморозки" парламенту став фактор голови Офісу президента Кирила Буданова. Зокрема новий формат комунікації, запропонований Будановим, який докорінно змінив відносини Банкової і парламенту.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в етері "Радіо Свобода" заявив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Мовчан.

Як Буданов розблокував Верховну Раду

"Це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Тобто мається на увазі, не спускає якісь задачі або директиви, а просто розбирається, ставить питання. Це голова Офісу президента робить. І це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина хоче знайти результат", — наголосив нардеп.

Олексій Мовчан підкреслив, що Буданов змінив саму суть взаємодії між гілками влади. Це, своєю чергою, дозволило розблокувати голосування за критично важливі для держави законопроєкти.

"Власне, ці всі закони — це ж все про законопроєкти щодо євроінтеграції, МВФ, Світового банку тощо. Тобто це не просто про якісь речі, а про дуже важливі. І, власне, це певне потепління між парламентом і Офісом президента. В першу чергу головою ОП, тому що він проявляє таку ініціативу", — резюмував Мовчан.

Читайте також:

Останні заяви Кирила Буданова

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 квітня стало відомо, що Буданов обговорив співпрацю ОП і парламенту з головами комітетів ВР. Основною темою стала координація дій та забезпечення підтримки ключових законопроєктів.

Також керівник ОПУ повідомив, що Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва після Великодня. Водночас у США поки лише обговорюють можливість цієї поїздки, остаточного підтвердження немає.