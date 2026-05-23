Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов: Украина заслуживает полноценного членства в Евросоюзе

Буданов: Украина заслуживает полноценного членства в Евросоюзе

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 19:05
Буданов: Украина заслуживает полноценного членства в Евросоюзе
Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поддержал позицию президента Владимира Зеленского относительно полноценного членства Украины в Европейском Союзе. Он заявил, что украинцы платят "самую высокую цену в борьбе за европейский цивилизационный выбор".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ОП.

Буданов поддержал позицию Зеленского

"Украина заслуживает полноценного членства в Евросоюзе. Поддерживаю позицию Президента, которую он принципиально отстаивает и продвигает", — заявил руководитель ОП.

По словам Буданова, украинские военные стали "надежным щитом" между европейскими странами и Россией. Он подчеркнул, что борьба Украины имеет значение не только для самого государства, но и для всего европейского сообщества.

"Мы платим самую высокую цену в борьбе за европейский цивилизационный выбор, наше войско стоит надежным щитом между европейским сообществом и страшным злом "из-за поребрика". Поэтому украинцы завоевали право быть неотъемлемой составляющей большой европейской семьи. От этого выиграют все", — подчеркнул Буданов.

Читайте также:
Буданов підтримав позицію Зеленського щодо євроінтеграції
Заявление Кирилла Буданова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, 23 мая во время своего обращения Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в ЕС должно быть полноправным. Глава государства подчеркнул важность открытия кластеров и обеспечения безопасности в Европе.

Кроме того, глава государства заявил в письме к лидерам ЕС, что формат без права голоса для Украины является неприемлемым и несправедливым.

Владимир Зеленский Европейский союз Кирилл Буданов
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации