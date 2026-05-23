Буданов: Украина заслуживает полноценного членства в Евросоюзе

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поддержал позицию президента Владимира Зеленского относительно полноценного членства Украины в Европейском Союзе. Он заявил, что украинцы платят "самую высокую цену в борьбе за европейский цивилизационный выбор".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ОП.

Буданов поддержал позицию Зеленского

"Украина заслуживает полноценного членства в Евросоюзе. Поддерживаю позицию Президента, которую он принципиально отстаивает и продвигает", — заявил руководитель ОП.

По словам Буданова, украинские военные стали "надежным щитом" между европейскими странами и Россией. Он подчеркнул, что борьба Украины имеет значение не только для самого государства, но и для всего европейского сообщества.

"Мы платим самую высокую цену в борьбе за европейский цивилизационный выбор, наше войско стоит надежным щитом между европейским сообществом и страшным злом "из-за поребрика". Поэтому украинцы завоевали право быть неотъемлемой составляющей большой европейской семьи. От этого выиграют все", — подчеркнул Буданов.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, 23 мая во время своего обращения Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в ЕС должно быть полноправным. Глава государства подчеркнул важность открытия кластеров и обеспечения безопасности в Европе.

Кроме того, глава государства заявил в письме к лидерам ЕС, что формат без права голоса для Украины является неприемлемым и несправедливым.