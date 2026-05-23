ОП: Зеленский в письме к ЕС раскритиковал идею членства без права голоса

Президент Украины Владимир Зеленский за рабочим столом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемой идею канцлера Германии Фридриха Мерца об "ассоциированном членстве" страны в Еросоюзе, о чем высказался в письме к лидерам ЕС. Речь идет о том, что Украина не будет иметь права голоса в альянсе, что глава государства назвал "несправедливым".

Об этом Новини.LIVE сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Письмо Зеленского к лидерам ЕС

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский написал письмо европейским партнерам, в котором осудил предложение Украине об "ассоциированном членстве" без права голоса.

Ранее британское информационное агентство Reuters сообщило о письме украинского президента, адресованном главе Европейского Совета Антонио Коште, председателю Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС — президенту Кипра Никосу Христодулидесу. В своем обращении президент писал, что без решительного противника вступления Украины в ЕС экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возможен значительный прогресс в переговорах о членстве.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась безголосой. Пришло время двигаться вперед относительно членства Украины в полноценном и содержательном ключе. Мы защищаем Европу — полностью, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", — написал Зеленский в своем письме.

Что предложил Фридрих Мерц

Новини.LIVE сообщали, что идея "ассоциированного членства" прозвучала от Фридриха Мерца. Она предусматривает промежуточный статус для Украины — между действующим форматом страны-кандидата и полноправным членством. Речь идет о модели, которая позволит участвовать в работе европейских институтов, однако без права голоса в принятии решений.

Также Новини.LIVE сообщали, что Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировала возможное открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в ЕС до 30 июня. Остальные кластеры могут начать в июле.

В то же время по словам Министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина ожидает открытия всех кластеров в июне. Дипломат подчеркнул, что это чрезвычайно важно, ведь охватывает не только интересы Украины, но и Европы.