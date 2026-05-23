Головна Новини дня ОП: Зеленський у листі до ЄС розкритикував ідею членства без права голосу

ОП: Зеленський у листі до ЄС розкритикував ідею членства без права голосу

Дата публікації: 23 травня 2026 16:55
ОП: Зеленський у листі до ЄС розкритикував ідею членства без права голосу
Президент України Володимир Зеленський за робочим столом. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський назвав неприйнятною ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про "асоційоване членство" країни в Євросоюзі, про що висловився у листі до лідерів ЄС. Йдеться про те, що Україна не матиме права голосу в альянсі, що глава держави назвав "несправедливим".

Про це Новини.LIVE повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Лист Зеленського до лідерів ЄС

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський написав листа європейським партнерам, в якому засудив пропозицію Україні про "асоційоване членство" без права голосу.

Раніше британське інформаційне агентство Reuters повідомило про лист українського президента, адресований очільнику Європейської Ради Антоніо Кошті, голові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн та голові Ради ЄС — президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу. У своєму зверненні президент писав, що без рішучого противника вступу України до ЄС експрем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можливий значний прогрес у переговорах про членство. 

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася безголосою. Настав час рухатися вперед щодо членства України в повноцінному та змістовному ключі. Ми захищаємо Європу — повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права в Європі", — написав Зеленський у своєму листі. 

Що запропонував Фрідріх Мерц

Новини.LIVE повідомляли, що ідея "асоційованого членства" прозвучала від Фрідріха Мерца. Вона передбачає проміжний статус для України — між чинним форматом країни-кандидата та повноправним членством. Йдеться про модель, яка дозволить брати участь у роботі європейських інституцій, однак без права голосу в ухваленні рішень. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос анонсувала можливе відкриття першого переговорного кластера про вступ України до ЄС до 30 червня. Решту кластерів можуть розпочати в липні.

Водночас за словами Міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна очікує на відкриття всіх кластерів у червні. Дипломат наголосив, що це надзвичайно важливо, адже охоплює не лише інтереси України, а й Європи.

Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
