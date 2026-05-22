Сибіга: Україна розраховує на відкриття кластерів ЄС в червні

Сибіга: Україна розраховує на відкриття кластерів ЄС в червні

Дата публікації: 22 травня 2026 17:14
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна має підтримку європейських партнерів щодо відкриття переговорних кластерів про вступ до ЄС. Він підкреслив, що вони мають бути формально відкритими у червні 2026 року.

Заява була зроблена у рамках онлайн-брифінга Міністра закордонних справ Андрія Сибіги для медіа, повідомляють Новини.LIVE.

Відкриття кластерів ЄС для України

За словами Сибіги, кластери мають бути сформовані у червні. Україна у цьому питанні посідає тверду позицію і має підтримку надійних європейських партнерів. 

"Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана усунулася після виборів в Угорщині, і ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу", — підкреслив міністр.

Сибіга додав, що ця подія є надзвичайно важливою, оскільки йдеться не лише про Україну, а й про інтереси Європи. Він акцентував, що вірить: відкриття кластерів у червні відбудеться.

Днем раніше Новини.LIVE повідомляли, що очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола закликала ЄС негайно відкрити переговорні кластери для України. Вона переконана, що не варто зволікати з наданням Україні повноправного членства в Євросоюзі. 

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України статус "асоційованого члена" ЄС. У такому разі Київ залучать до роботи європейських інституцій, але права голосу він не матиме.

Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Яна Катасонова
