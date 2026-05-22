Сибига: Украина рассчитывает на открытие кластеров ЕС в июне

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина имеет поддержку европейских партнеров по открытию переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

Заявление было сделано в рамках онлайн-брифинга Министра иностранных дел Андрея Сибиги для медиа, сообщают Новини.LIVE.

Открытие кластеров ЕС для Украины

"Мы считаем, что основное политическое препятствие в виде правительства Орбана устранилось после выборов в Венгрии, и мы действительно вышли в то положение вещей, когда дипломатия имеет и может сделать свою работу", - подчеркнул министр.

