Кос: переговори про вступ України до ЄС можуть активізувати вже влітку

Кос: переговори про вступ України до ЄС можуть активізувати вже влітку

Дата публікації: 11 травня 2026 16:44
Кос: переговори про вступ України до ЄС можуть активізувати вже влітку
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: REUTERS/Yves Herman

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни-члени Європейського Союзу не зволікати з початком переговорів щодо вступу України до ЄС. За її словами, перший кластер можуть відкрити вже цього літа.

Про це Марта Кос заявила під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі, передає Новини.LIVE

Переговори щодо вступу України в ЄС

Кос висловила сподівання, що перший переговорний кластер можуть відкрити вже до завершення головування Кіпру в Раді ЄС — до 30 червня.

За її словами, решта п'ять кластерів можуть розпочати вже у липні.Єврокомісарка наголосила, що процес розширення Євросоюзу має залишатися одним із ключових політичних пріоритетів блоку.

Вона зазначила, що раніше просування переговорного процесу щодо України блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Через позицію Будапешта відкриття переговорних кластерів певний час залишалося під питанням.

Крім того, Марта Кос анонсувала зустріч високого рівня Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яка відбудеться сьогодні в Брюсселі. Обговорення зосередять на трьох питаннях: повернення дітей, піклування про їхні родини, та притягнення Росії до відповідальності.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, що технічно Україна готова до переговорів щодо вступу в ЄС. Президент розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. 

Водночас віцепрем'є-міністр з євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголошував, що Україна може підписати договір про членство в ЄС у 2027 році. Проте його ратифікація може зайняти кілька років. 

Україна ЄС умови вступу до ЄС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
