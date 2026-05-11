Кос: переговори про вступ України до ЄС можуть активізувати вже влітку

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни-члени Європейського Союзу не зволікати з початком переговорів щодо вступу України до ЄС. За її словами, перший кластер можуть відкрити вже цього літа.

Про це Марта Кос заявила під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Кос висловила сподівання, що перший переговорний кластер можуть відкрити вже до завершення головування Кіпру в Раді ЄС — до 30 червня.

За її словами, решта п'ять кластерів можуть розпочати вже у липні.Єврокомісарка наголосила, що процес розширення Євросоюзу має залишатися одним із ключових політичних пріоритетів блоку.

Вона зазначила, що раніше просування переговорного процесу щодо України блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Через позицію Будапешта відкриття переговорних кластерів певний час залишалося під питанням.

Крім того, Марта Кос анонсувала зустріч високого рівня Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яка відбудеться сьогодні в Брюсселі. Обговорення зосередять на трьох питаннях: повернення дітей, піклування про їхні родини, та притягнення Росії до відповідальності.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, що технічно Україна готова до переговорів щодо вступу в ЄС. Президент розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців.

Водночас віцепрем'є-міністр з євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголошував, що Україна може підписати договір про членство в ЄС у 2027 році. Проте його ратифікація може зайняти кілька років.