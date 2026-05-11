Кос: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут активизировать уже летом

Дата публикации 11 мая 2026 16:44
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Фото: REUTERS/Yves Herman

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала страны-члены Европейского Союза не затягивать с началом переговоров по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, первый кластер могут открыть уже этим летом.

Об этом Марта Кос заявила во время встречи министров иностранных дел ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

Переговоры относительно вступления Украины в ЕС

Кос выразила надежду, что первый переговорный кластер могут открыть уже до завершения председательства Кипра в Совете ЕС — до 30 июня.

По ее словам, остальные пять кластеров могут начать уже в июле. еврокомиссар подчеркнула, что процесс расширения Евросоюза должен оставаться одним из ключевых политических приоритетов блока.

Она отметила, что ранее продвижение переговорного процесса по Украине блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Из-за позиции Будапешта открытие переговорных кластеров определенное время оставалось под вопросом.

Кроме того, Марта Кос анонсировала встречу высокого уровня Международной коалиции по возвращению украинских детей, которая состоится сегодня в Брюсселе. Обсуждение сосредоточат на трех вопросах: возвращение детей, забота об их семьях, и привлечение России к ответственности.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявлял, что технически Украина готова к переговорам по вступлению в ЕС. Президент рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев.

В то же время вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции Тарас Качка отмечал, что Украина может подписать договор о членстве в ЕС в 2027 году. Однако его ратификация может занять несколько лет.

Украина ЕС условия вступления в ЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
