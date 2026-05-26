Буданов наладил сотрудничество Банковой с парламентом, — BBC
Налаживание коммуникации между Офисом президента и парламентом стало одним из заметных результатов работы нового руководителя ОП Кирилла Буданова.
Именно изменение подходов к взаимодействию и возвращение к прямому диалогу позволили существенно снизить напряжение между Банковой и Верховной радой, рассказали народные депутаты в комментарии BBC News Украина.
По словам одного из представителей монобольшинства, после кадровых изменений в ОП депутаты почувствовали возможность быстрее и напрямую решать вопросы, которые ранее оставались без движения. Собеседник отметил, что часть рабочих проблем удалось урегулировать буквально во время личных встреч.
"С приходом Кирилла Алексеевича в ОП все увидели, что можно нормально общаться. Некоторые в разговоре с ним решали свои вопросы буквально за 5 минут, хотя до этого они не решались очень долго", — констатирует в разговоре с BBC News Украина нардеп "Слуги народа".
Журналисты BBC News Украина также обращают внимание на изменение стиля взаимодействия — от директивного формата к более открытому обсуждению. По оценкам участников встреч, именно такой подход создал предпосылки для восстановления доверия между парламентом и Банковой.
Отдельно собеседники издания отмечают, что работа с парламентом рассматривается командой нового главы ОП как системная задача — восстановление коммуникационных цепей между двумя институтами и обеспечение более прогнозируемого взаимодействия при принятии решений.
По информации СМИ, ранее руководитель Офиса президента проводил отдельные встречи с главами парламентских комитетов и народными депутатами для обсуждения координации работы и законодательных инициатив.
Отметим, нардеп Максим Ткаченко в эфире Ранок.LIVE сообщил, что Буданов регулярно встречается с представителями различных парламентских фракций и фактически выполняет роль одного из главных посредников в коммуникации между Верховной Радой и ОП.
Ранее политолог Игорь Рейтерович заявил, что Буданов работает над расширением сотрудничества между различными политическими силами в Верховной Раде, чтобы обеспечить эффективное принятие законов, необходимых для евроинтеграции.