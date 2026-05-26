Буданов налагодив співпрацю Банкової з парламентом, — BBC

Кирило Буданов.

Налагодження комунікації між Офісом президента та парламентом стало одним із помітних результатів роботи нового керівника ОП Кирила Буданова.

Саме зміна підходів до взаємодії та повернення до прямого діалогу дозволили суттєво знизити напругу між Банковою та Верховною радою, розповіли народні депутати у коментарі BBC News Україна.

За словами одного з представників монобільшості, після кадрових змін в ОП депутати відчули можливість швидше та напряму вирішувати питання, які раніше залишалися без руху. Співрозмовник зазначив, що частину робочих проблем вдалося врегулювати буквально під час особистих зустрічей.

"З приходом Кирила Олексійовича у ОП всі побачили, що можна нормально спілкуватись. Дехто у розмові із ним вирішував свої питання буквально за 5 хвилин, хоча до цього вони не вирішувались дуже довго", — констатує у розмові із BBC News Україна нардеп "Слуги народу".

Журналісти BBC News Україна також звертають увагу на зміну стилю взаємодії — від директивного формату до більш відкритого обговорення. За оцінками учасників зустрічей, саме такий підхід створив передумови для відновлення довіри між парламентом і Банковою.

Окремо співрозмовники видання наголошують, що робота з парламентом розглядається командою нового голови ОП як системне завдання — відновлення комунікаційних ланцюгів між двома інституціями та забезпечення більш прогнозованої взаємодії під час ухвалення рішень.

За інформацією ЗМІ, раніше керівник Офісу президента проводив окремі зустрічі з головами парламентських комітетів та народними депутатами для обговорення координації роботи й законодавчих ініціатив.

Зазначимо, нардеп Максим Ткаченко в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що Буданов регулярно зустрічається з представниками різних парламентських фракцій і фактично виконує роль одного з головних посередників у комунікації між Верховною Радою та ОП.

Раніше політолог Ігор Рейтерович заявив, що Буданов працює над розширенням співпраці між різними політичними силами у Верховній Раді, щоб забезпечити ефективне ухвалення законів, необхідних для євроінтеграції.