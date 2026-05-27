Буданов оздоровлює Офіс Президента, — Ірина Геращенко

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Зміна керівника Офісу Президента запустила процес відновлення нормальних робочих комунікацій інституції, які тривалий час були заблоковані. Відомство нарешті оздоровлюється і демонструє готовність до відкритої взаємодії.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку заяву в ефірі телеканалу "Еспресо" зробила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Вплив Буданова на Офіс президента

"Ми вітаємо початок діалогу. Течії здоров'я в Офісі Президента з'явилися після зміни керівника Офісу", — відзначила Геращенко.

Нардеп протиставила нинішні позитивні тенденції методам попереднього керівника ОП, який, за її словами, жив інтригами, блокував нормальні комунікації, штучно ізолюючи інституцію від конструктивної зовнішньої взаємодії.

"Пан Єрмак, в принципі, блокував будь-які нормальні комунікації і жив інтригами. Натомість Буданов після призначення на посаду керівника Офісу Президента — він зустрівся зі своїми заступниками, з парламентом. І це був такий перший сигнал", — підсумувала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, за словами народного депутата Максима Ткаченка, Кирило Буданов став одним із ключових комунікаторів між парламентом та ОП.

Водночас BBC News Україна писало, що Буданов налагодив співпрацю Банкової з парламентом. Зміна підходів до взаємодії та повернення до прямого діалогу дозволили суттєво знизити напругу.