Головна Новини дня Буданов оздоровлює Офіс Президента, — Ірина Геращенко

Дата публікації: 27 травня 2026 13:16
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Зміна керівника Офісу Президента запустила процес відновлення нормальних робочих комунікацій інституції, які тривалий час були заблоковані. Відомство нарешті оздоровлюється і демонструє готовність до відкритої взаємодії. 

Як повідомляє Новини.LIVE, таку заяву в ефірі телеканалу "Еспресо" зробила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Вплив Буданова на Офіс президента

"Ми вітаємо початок діалогу. Течії здоров'я в Офісі Президента з'явилися після зміни керівника Офісу", — відзначила Геращенко.

Нардеп протиставила нинішні позитивні тенденції методам попереднього керівника ОП, який, за її словами, жив інтригами, блокував нормальні комунікації, штучно ізолюючи інституцію від конструктивної зовнішньої взаємодії.

"Пан Єрмак, в принципі, блокував будь-які нормальні комунікації і жив інтригами. Натомість Буданов після призначення на посаду керівника Офісу Президента — він зустрівся зі своїми заступниками, з парламентом. І це був такий перший сигнал", — підсумувала Ірина Геращенко.

Читайте також:

Нагадаємо, за словами народного депутата Максима Ткаченка, Кирило Буданов став одним із ключових комунікаторів між парламентом та ОП.

Як писали Новини.LIVE, у День ССО Буданов привітав бійців та пригадав ефектні операції спецпризначенців. Зокрема, він розповів про звільнення острова Зміїний та Кінбурнської коси. 

Водночас BBC News Україна писало, що Буданов налагодив співпрацю Банкової з парламентом. Зміна підходів до взаємодії та повернення до прямого діалогу дозволили суттєво знизити напругу.

Офіс президента Ірина Верещук Кирило Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
