Дает реальные результаты: Буданов о встречах с нардепами

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что встречи с народными депутатами происходят регулярно и по необходимости. По его словам, такая коммуникация уже дает практические результаты в работе государственных институтов. Он отмечает, что взаимодействие с парламентариями является эффективным и необходимым.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в ответ на вопрос журналистки о его взаимодействии с народными депутатами и частоте таких встреч на международном Форуме Архітектура Безпеки.

Буданов о коммуникации с депутатами Верховной Рады

Кирилл Буданов отметил, что встречается с народными депутатами тогда, когда есть необходимость, и не видит в этом никаких проблем. По его словам, парламентарии могут обращаться к различным представителям власти, а такая коммуникация является привычной частью работы.

Глава ОПУ добавил, что подобные контакты позволяют обмениваться информацией: у него есть данные, которых иногда не хватает депутатам, а они, в свою очередь, озвучивают свои предложения по взаимодействию с Офисом президента. Это, по его словам, помогает находить общие решения.

Буданов также отметил, что такое сотрудничество уже демонстрирует эффективность, в частности во время последних голосований в парламенте. В этом контексте он подчеркнул, что подобная коммуникация является правильной и дает реальный результат.

"Встречаюсь при необходимости. Когда есть необходимость, сразу.Не вижу в этом никаких проблем.

Депутаты Верховной Рады, они могут приходить к любому, и я здесь не исключение. Поэтому я считаю, что более или менее интенсифицированы у нас такие встречи.

Дает ли это что-то на практике?Думаю, что дает, потому что у меня есть определенный объем информации, которого им иногда не хватает. У них есть определенные пожелания к работе с Офисом президента. Вместе как-то находим решение. Я думаю, что последнее голосование показало, что это эффективно, и это правильно, и такая коммуникация нужна, и дает реальные результаты", — объяснил Буданов.

Новини.LIVE информировали, что Кирилл Буданов стал одним из ключевых участников налаживания диалога между властью и оппозицией, что помогло сохранить эффективную работу Верховной Рады во время войны. По мнению политического эксперта Алексея Кошеля, такой подход способствует поиску совместных решений и дает практические результаты. В качестве примера он привел одно из последних голосований, во время которого парламент смог мобилизовать почти конституционное большинство голосов.

Новини.LIVE также писали, что политолог Виктор Таран заявил, что Кирилл Буданов изменил подход Банковой к взаимодействию с Верховной Радой, сделав ставку на диалог вместо давления. По его словам, руководитель ОП взял на себя роль модератора в налаживании работы парламента. Эксперт считает, что это способствовало переходу Верховной Рады к более стабильному и системному режиму работы.