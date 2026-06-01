Буданов не дал парламенту рассыпаться, — СМИ

Кирилл Буданов. Фото: Телеграм-канал Кирилла Буданова

Руководитель ОП Кирилл Буданов стал одним из ключевых участников процесса налаживания диалога между властью и оппозицией, что позволило сохранить рабочее взаимодействие в парламенте во время войны.

Об этом говорится в авторской программе политического аналитика Виктора Шлинчака на "Апостроф TV".

По мнению политического эксперта Алексея Кошеля, последние контакты между Банковой и парламентом свидетельствуют о возвращении к системному политическому диалогу и поиску совместных решений между ветвями власти.

"Мы можем сказать, что Буданов как менеджер, как руководитель делает абсолютно оправданные, нормальные, цивилизационные подходы, которые работают и дают результат", — заявил эксперт.

В качестве примера результативности такого подхода он привел одно из последних голосований в Верховной Раде, во время которого парламент смог мобилизовать почти конституционное большинство голосов.

"Вот даже вспомните, когда последний раз на табло в Верховной Раде было 298 голосов? Сегодня. Вот ответ", — подчеркнул Кошель.

По его мнению, дальнейшее развитие диалога между властными институтами будет способствовать более эффективному принятию решений и усилению работы парламента в условиях войны.

Ранее Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов объяснял, что российские экспериментальные ракетные системы типа "Орешник" или "Кедр" рассматриваются как инструмент политического давления и демонстрации силы, тогда как основную ежедневную угрозу для Украины составляют большие арсеналы крылатых ракет, комплексов С-400, "Искандеров" и беспилотников. При этом у Кремля сохраняется экономический ресурс, который позволяет поддерживать длительное ведение боевых действий.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, по оценкам политического эксперта Алексея Кошеля, демонстрирует более структурированный управленческий подход, что уже отражается в работе государственных институтов.