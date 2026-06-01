Буданов не дав парламенту розсипатись, — ЗМІ

Керівник ОП Кирило Буданов став одним із ключових учасників процесу налагодження діалогу між владою та опозицією, що дозволило зберегти робочу взаємодію в парламенті під час війни.

Про це йдеться у авторській програмі політичного аналітика Віктора Шлінчака на "Апостроф TV".

На думку політичного експерта Олексія Кошеля, останні контакти між Банковою та парламентом свідчать про повернення до системного політичного діалогу та пошуку спільних рішень між гілками влади.

"Ми можемо сказати, що Буданов як менеджер, як керівник робить абсолютно виправдані, нормальні, цивілізаційні підходи, які працюють і дають результат", — заявив експерт.

Як приклад результативності такого підходу він навів одне з останніх голосувань у Верховній Раді, під час якого парламент зміг мобілізувати майже конституційну більшість голосів.

"От навіть згадайте, коли останній раз на табло у Верховній Раді було 298 голосів? Сьогодні. Оце відповідь", — наголосив Кошель.

На його думку, подальший розвиток діалогу між владними інституціями сприятиме більш ефективному ухваленню рішень та посиленню роботи парламенту в умовах війни.

Раніше Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов пояснював, що російські експериментальні ракетні системи типу "Орєшнік" або "Кедр" розглядаються як інструмент політичного тиску та демонстрації сили, тоді як основну щоденну загрозу для України становлять великі арсенали крилатих ракет, комплексів С-400, "Іскандерів" і безпілотників. Водночас у Кремля зберігається економічний ресурс, який дозволяє підтримувати тривале ведення бойових дій.

