ЗМІ: Підходи Буданова дають результат

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов демонструє ефективний управлінський підхід, який уже приносить конкретні результати в роботі державних інституцій. Політичний експерт Олексій Кошель вважає, що останні контакти між Банковою та парламентом свідчать про повернення до системного політичного діалогу. Також, за його словами, це демонструє пошук спільних рішень між гілками влади.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Олексія Кошеля в ефірі "5 каналу".

Експерт про результативні підохид Кирила Буданова

"Ми можемо сказати, що Буданов як менеджер, як керівник робить абсолютно виправдані, нормальні, цивілізаційні підходи, які працюють і дають результат", — заявив експерт.

Як приклад результативності такого підходу він навів одне з останніх голосувань у Верховній Раді, під час якого парламент зміг мобілізувати майже конституційну більшість голосів.

"От навіть згадайте, коли останній раз на табло у Верховній Раді було 298 голосів? Сьогодні. Оце відповідь", — наголосив Кошель.

Читайте також:

На його думку, подальший розвиток діалогу між владними інституціями сприятиме більш ефективному ухваленню рішень та посиленню роботи парламенту в умовах війни.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно політолог Віктор Таран заявив, що Кирило Буданов змінив підхід Банкової до взаємодії з Верховною Радою. На його думку, Буданов фактично став модератором цього процесу. Експерт також зазначив, що новий формат взаємодії базується на переговорах замість директивного тиску.

Новини.LIVE також повідомляли, що народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що зміна керівництва Офісу президента запустила процес відновлення робочих комунікацій між інституціями. За її словами, відомство почало виходити з періоду ізоляції та демонструє більш відкриту взаємодію. Вона також відзначила, що новий керівник Кирило Буданов одразу налагодив контакти із заступниками та парламентом.