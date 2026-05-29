СМИ: Подходы Буданова дают результат

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов демонстрирует эффективный управленческий подход, который уже приносит конкретные результаты в работе государственных институтов. Политический эксперт Алексей Кошель считает, что последние контакты между Банковой и парламентом свидетельствуют о возвращении к системному политическому диалогу. Также, по его словам, это демонстрирует поиск совместных решений между ветвями власти.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Алексея Кошеля в эфире "5 канала".

Эксперт о результативных подвигах Кирилла Буданова

"Мы можем сказать, что Буданов как менеджер, как руководитель делает абсолютно оправданные, нормальные, цивилизационные подходы, которые работают и дают результат", — заявил эксперт.

В качестве примера результативности такого подхода он привел одно из последних голосований в Верховной Раде, во время которого парламент смог мобилизовать почти конституционное большинство голосов.

"Вот даже вспомните, когда последний раз на табло в Верховной Раде было 298 голосов? Сегодня. Вот ответ", — подчеркнул Кошель.

По его мнению, дальнейшее развитие диалога между властными институтами будет способствовать более эффективному принятию решений и усилению работы парламента в условиях войны.

Новини.LIVE информировали, что недавно политолог Виктор Таран заявил, что Кирилл Буданов изменил подход Банковой к взаимодействию с Верховной Радой. По его мнению, Буданов фактически стал модератором этого процесса. Эксперт также отметил, что новый формат взаимодействия базируется на переговорах вместо директивного давления.

Новини.LIVE также сообщали, что народный депутат Ирина Геращенко заявила, что смена руководства Офиса президента запустила процесс восстановления рабочих коммуникаций между институтами. По ее словам, ведомство начало выходить из периода изоляции и демонстрирует более открытое взаимодействие. Она также отметила, что новый руководитель Кирилл Буданов сразу наладил контакты с заместителями и парламентом.