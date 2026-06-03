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Главная Новости дня Буданов: Армения может стать новой жертвой агрессии России

Буданов: Армения может стать новой жертвой агрессии России

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 19:00
Буданов: Армения может стать новой жертвой агрессии России
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает вполне реалистичным "украинский сценарий" для Армении. У России для этого есть все технические возможности на кавказском направлении. При этом международное сообщество сейчас вряд ли готово к решительной коллективной реакции на такие угрозы.

Об этом руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Признаки кризиса в Армении

Глава ОП отметил, что первые опасные признаки кризиса начались еще два года назад.

"На мой личный взгляд, это абсолютно реалистично. У них есть общая граница, а сравнивать военную мощь Армении и России даже нет смысла", — сказал он.

Попытки Кремля расколоть армянское общество

Главным инструментом Москвы на первом этапе остается внутренний фактор для дестабилизации государства.

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Российские спецслужбы будут пытаться максимально расшатать политическую ситуацию внутри страны перед началом активных действий. Однако Буданов сомневается в успехе такой тактики.

"Смогут ли они разделить общество для того, чтобы аргументированно делать что-то дальше - это дискуссионный вопрос. Не знаю. Надеюсь, что не смогут", — подчеркнул глава ОП.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на форуме "Архитектура безопасности" Кирилл Буданов рассказал о своем опыте в ГУР и назвал единство власти и общества ключевым фактором для развития государства и победы.

Также мы писало о заявлениях руководителя ОП о необходимости срочного поиска новых технологических способов безопасности для стран, которые не имеют собственного ядерного оружия.

Армения Кирилл Буданов Форум Архитектура безопасности
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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