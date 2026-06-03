Буданов: Армения может стать новой жертвой агрессии России
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает вполне реалистичным "украинский сценарий" для Армении. У России для этого есть все технические возможности на кавказском направлении. При этом международное сообщество сейчас вряд ли готово к решительной коллективной реакции на такие угрозы.
Об этом руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Признаки кризиса в Армении
Глава ОП отметил, что первые опасные признаки кризиса начались еще два года назад.
"На мой личный взгляд, это абсолютно реалистично. У них есть общая граница, а сравнивать военную мощь Армении и России даже нет смысла", — сказал он.
Попытки Кремля расколоть армянское общество
Главным инструментом Москвы на первом этапе остается внутренний фактор для дестабилизации государства.
Российские спецслужбы будут пытаться максимально расшатать политическую ситуацию внутри страны перед началом активных действий. Однако Буданов сомневается в успехе такой тактики.
"Смогут ли они разделить общество для того, чтобы аргументированно делать что-то дальше - это дискуссионный вопрос. Не знаю. Надеюсь, что не смогут", — подчеркнул глава ОП.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что на форуме "Архитектура безопасности" Кирилл Буданов рассказал о своем опыте в ГУР и назвал единство власти и общества ключевым фактором для развития государства и победы.
Также мы писало о заявлениях руководителя ОП о необходимости срочного поиска новых технологических способов безопасности для стран, которые не имеют собственного ядерного оружия.