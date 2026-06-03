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Головна Новини дня Буданов: Вірменія може стати новою жертвою агресії Росії

Буданов: Вірменія може стати новою жертвою агресії Росії

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 19:00
Буданов: Вірменія може стати новою жертвою агресії Росії
Голова Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає цілком реалістичним "український сценарій" для Вірменії. У Росії для цього є всі технічні можливості на кавказькому напрямку. При цьому міжнародна спільнота зараз навряд чи готова до рішучої колективної реакції на такі загрози.

Про це керівник ОП Кирило Буданов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Ознаки кризи у Вірменії

Очільник ОП зазначив, що перші небезпечні ознаки кризи почалися ще два роки тому.

"На мій особистий погляд, це абсолютно реалістично. У них є спільний кордон, а порівнювати військову міць Вірменії та Росії навіть немає сенсу", — сказав він.

Спроби Кремля розколоти вірменське суспільство

Головним інструментом Москви на першому етапі залишається внутрішній фактор для дестабілізації держави.

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Російські спецслужби намагатимуться максимально розхитати політичну ситуацію всередині країни перед початком активних дій. Однак Буданов сумнівається в успіху такої тактики.

"Чи зможуть вони розділити суспільство для того, щоб аргументовано робити щось далі — це дискусійне питання. Не знаю. Сподіваюся, що не зможуть", — наголосив голова ОП.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на форумі "Архітектура безпеки" Кирило Буданов розповів про свій досвід у ГУР та назвав єдність влади та суспільства ключовим фактором для розвитку держави та перемоги.

Також ми писало про заяви керівника ОП щодо необхідності термінового пошуку нових технологічних способів безпеки для країн, які не мають власної ядерної зброї.

Вірменія Кирило Буданов Форум Архітектура безпеки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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