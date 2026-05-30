Росія відкликала свого посла з Вірменії через зближення країни з ЄС

Сергій Копиркін. Фото: росЗМІ

Росія відкликала свого посла Сергія Копиркіна з Вірменії. У Москві хочуть провести "консультації" щодо "зближення" Єревана з Європейським Союзом.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Росії.

Відкликання посла РФ з Вірменії

В російському МЗС заявили, що посла викликали "для обговорення кроків вірменського керівництва, спрямованих на зближення з Європейським Союзом".

В Росії вважають, що такі кроки нібито підривають співпрацю в рамках Євразійського економічного союзу. Це організація регіональної економічної інтеграції, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія.

Водночас Bloomberg пише, "влада Вірменії розлютила Кремль після заяв Єревану про бажання у майбутньому вступити до ЄС". У відповідь на це росія погрожує накласти на Вірменію санкції.

