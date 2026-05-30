Россия отозвала своего посла из Армении из-за сближения страны с ЕС

Сергей Копыркин.

Россия отозвала своего посла Сергея Копыркина из Армении. В Москве хотят провести "консультации" по "сближению" Еревана с Европейским Союзом.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, передает Новини.LIVE.

Отзыв посла РФ из Армении

В российском МИД заявили, что посла вызвали "для обсуждения шагов армянского руководства, направленных на сближение с Европейским Союзом".

В России считают, что такие шаги якобы подрывают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Это организация региональной экономической интеграции, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

В то же время Bloomberg пишет, "власти Армении разозлили Кремль после заявлений Еревана о желании в будущем вступить в ЕС". В ответ на это россия угрожает наложить на Армению санкции.

