Кремль намагається переконати росіян вмерти за Путіна: розвідка

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: форум "Архітектура безпеки"

Російська пропаганда безперервно підігріває тему мобілізації у своєму пропагандистському інфопросторі, намагаючись морально підготувати громадян до нових хвиль призову та необхідності жертвувати собою заради Кремля. Але навіть попри агресивний тиск, реального ажіотажу чи черг біля військкоматів у Росії немає.

Про це на міжнародному форумі "Архітектура безпеки" заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Новини.LIVE.

Кремлю дедалі важче переконувати росіян продовжувати воювати

Під час виступу на міжнародному форумі "Архітектура безпеки" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що протидія російським фейкам є додатковим і надзвичайно важливим фронтом цієї війни. Для боротьби з ворогом активно працюють українські дипломати, потужно допомагає діаспора та міжнародні партнери. Водночас Кремль залучає чисельні спецструктури та фінансує дискредитацію України як всередині нашої країни, так і на глобальному рівні.

"Тут ворог не шкодує ресурсів на ведення інформаційної війни і дискредитацію України в Україні та світі. Витрачає на це величезні кошти і працюють справді чисельні сили і засоби проти України. Тому це також додатковий фронт і додатковий напрямок війни, де нас дуже важливо", — пояснив Андрій Юсов.

Та окремою частиною політики Кремля є пропагандистський вплив на населення. Тема мобілізації та поповнення окупаційної армії постійно перебуває в топі російських медіа. Російські пропагандисти регулярно "прокачують" це питання, намагаючись з'ясувати рівень покірності громадян та сформувати у них стійку думку про неминучість відправки на фронт. Місцевих жителів виховують у парадигмі того, що вони зобов'язані без вагань віддавати свої життя та життя членів своїх родин заради амбіцій Володимира Путіна.

Читайте також:

Але реальні настрої росіян суттєво відрізняються від картинки, яку малюють федеральні канали. Очікуваного Кремлем патріотичного там піднесення не фіксують.

"Не можна сказати, що ця робота має надзвичайно великий успіх, тому що черг добровольців там немає. Але, тим не менше, закрити суспільство і пропаганда може такий вакуум і викривлену реальність сформувати і підтримувати", — підсумував представник ГУР.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Андрій Юсов вказував на пріоритети інформаційної політики Кремля. Серед ключових цілей ворожої пропаганди розвідка виділяє делегітимізацію української влади, розкол суспільства, нарративи про "втому від війни", а також дискредитацію теми мобілізації. Окрім цього, Кремль намагається дестабілізувати закордонних партнерів України, щоб заблокувати надання допомоги.

Значні втрати на полі бою змушують російське військово-політичне керівництво шукати нові шляхи для поповнення своїх військових резервів. Як повідомляють у ГУР МО, у спробах врегулювати цю кризу Кремль почав посилений рекрутинг серед громадян Росії, та активне вербування іноземних комбатантів.