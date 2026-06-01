Юсов: РФ посилює мобілізацію через значні втрати на фронті

Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Росія змушена посилювати заходи з поповнення армії через значні втрати на фронті. Попри безперервний рекрутинг від початку повномасштабного вторгнення, наявні механізми вже не покривають потреби окупаційних військ. У ГУР зазначають, що Кремль дедалі активніше залучає як власних громадян, так і іноземних найманців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у понеділок, 1 червня.

Юсов про посилення мобілізації у РФ та втрати окупантів

Коментуючи ситуацію з мобілізаційними процесами у РФ, Андрій Юсов зазначив, що масштаби рекрутингу в Росії ледь покривають втрати на полі бою.

За його словами, російська система набору військових працює безперервно з початку повномасштабної війни, однак її ефективність не відповідає реальним втратам на полі бою. Він наголосив, що Кремль змушений шукати додаткові шляхи поповнення армії, включно зі спробами залучення іноземців.

Окремо Юсов підкреслив, що військово-політичне керівництво РФ стикається зі зростаючою кризою, яка змушує його ухвалювати нові рішення щодо мобілізації.

У цьому контексті представник ГУР зазначив:

"Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи на Росії не зупинялися весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються. Разом зі спробами залучати іноземних найманців, Росія також пробує нарощувати її роботу в цьому напрямку.

Втрати треба компенсувати й масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою. Безумовно, для Путіна і для окупаційної армії це додатковий виклик і вони шукають вирішення цієї проблеми. Тобто така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів".

Новини.LIVE інформували, що російські війська дедалі рідше застосовують важку техніку на фронті через ефективні дронові атаки ЗСУ. Українські безпілотники масово знищують бронетехніку, змушуючи окупантів змінювати тактику. Наразі вони частіше діють малими піхотними групами замість механізованих штурмів.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці травня Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року втрати російських військ на фронті перевищили 145 тисяч осіб. Він зазначив, що Сили оборони України продовжують активні бойові операції та удари по цілях як на передовій, так і в глибокому тилу РФ.