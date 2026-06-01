Юсов: РФ усиливает мобилизацию из-за значительных потерь на фронте

Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Россия вынуждена усиливать меры по пополнению армии из-за значительных потерь на фронте. Несмотря на непрерывный рекрутинг с начала полномасштабного вторжения, имеющиеся механизмы уже не покрывают потребности оккупационных войск. В ГУР отмечают, что Кремль все активнее привлекает как собственных граждан, так и иностранных наемников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в понедельник, 1 июня.

Юсов об усилении мобилизации в РФ и потерях оккупантов

Комментируя ситуацию с мобилизационными процессами в РФ, Андрей Юсов отметил, что масштабы рекрутинга в России едва покрывают потери на поле боя.

По его словам, российская система набора военных работает непрерывно с начала полномасштабной войны, однако ее эффективность не соответствует реальным потерям на поле боя. Он отметил, что Кремль вынужден искать дополнительные пути пополнения армии, включая попытки привлечения иностранцев.

Отдельно Юсов подчеркнул, что военно-политическое руководство РФ сталкивается с растущим кризисом, который заставляет его принимать новые решения по мобилизации.

Читайте также:

В этом контексте представитель ГУР отметил:

"Рекрутинговая работа, мобилизационные мероприятия на России не останавливались весь период полномасштабного вторжения и сейчас продолжаются. Вместе с попытками привлекать иностранных наемников, Россия также пробует наращивать ее работу в этом направлении.

Потери надо компенсировать и масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя. Безусловно, для Путина и для оккупационной армии это дополнительный вызов и они ищут решение этой проблемы. То есть такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры".

Новини.LIVE информировали, что российские войска все реже применяют тяжелую технику на фронте из-за эффективных дроновых атак ВСУ. Украинские беспилотники массово уничтожают бронетехнику, заставляя оккупантов менять тактику. Сейчас они чаще действуют малыми пехотными группами вместо механизированных штурмов.

Новини.LIVE также писали, что в конце мая Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года потери российских войск на фронте превысили 145 тысяч человек. Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают активные боевые операции и удары по целям как на передовой, так и в глубоком тылу РФ.