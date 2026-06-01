Операция "Паутина": как СБУ воплотила удар по стратегической авиации РФ

Василий Малюк во время подготовки "Паутины".

Год назад, 1 июня 2025 года, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию "Паутина". Во время операции был уничтожен или поврежден 41 российский самолет, а убытки российской авиации превысили 7 миллиардов долларов. Под удар попали стратегические носители крылатых ракет, в частности самолеты А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Как готовили операцию "Паутина"

По словам президента Владимира Зеленского, от начала планирования до реализации прошел один год, шесть месяцев и девять дней. Сначала в Россию переправили FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики, под крышами которых скрыли беспилотники. В нужный момент крыши дистанционно открылись, после чего дроны взлетели и атаковали определенные цели.

"Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Делаем все, чтобы выгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем из-под земли", — заявили в СБУ.

Как сообщает The Wall Street Journal, операция находилась на грани разоблачения еще до начала ударов.

По данным издания, один из российских водителей грузовика случайно сдвинул крышу кабины и увидел скрытый груз с беспилотниками. После этого он связался с координатором операции Артемом Тимофеевым.

Дроны, спрятанные в грузовике. Фото: СБУ

Для водителя оперативно придумали легенду, якобы внутри находятся охотничьи кабины с дронами для наблюдения за животными. После этого мужчина прислал фотографии, убедился в правдивости объяснения и продолжил маршрут.

По информации WSJ, СБУ создала сложную логистическую сеть для доставки сотен беспилотников и восьми сборных конструкций на территорию России. Грузы проходили через границу, используя коррупционные схемы на российской таможне.

Дроны, которые применялись для операции "Паутина". Фото: СБУ

В конце мая пять грузовиков отправились по разным маршрутам по территории РФ. Уже 1 июня более сотни дронов одновременно поднялись в воздух и атаковали военные аэродромы.

Согласно данным издания, сборкой компонентов на территории России занимались Артем Тимофеев и его жена Екатерина — уроженцы Украины, которые после 2014 года переехали в РФ. В Челябинске Тимофеев основал логистическую компанию, арендовал склад и организовал подготовку операции. Водители грузовиков, по информации журналистов, не знали о настоящем характере груза.

Какие аэродромы атаковали

1 июня под удары попали по меньшей мере пять российских военных аэродромов:

Белая (Иркутская область);

Дягилево (Рязанская область);

Оленья (Мурманская область);

Иваново (Ивановская область);

Воскресенск (Московская область).

Министерство обороны РФ подтвердило факт атак на аэродромы стратегической авиации в пяти регионах страны.

По данным российских пабликов, на авиабазах возникли масштабные пожары. Сообщалось о поражении самолетов Ту-95МС, Ту-160 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Особое внимание привлек аэродром Белая в Иркутской области, который расположен примерно в 4,3 тысячи километров от украинской границы.

Другие цели и последствия

Кроме аэродромов, сообщалось о взрывах в районе Североморска Мурманской области, где расположена главная база Северного флота РФ. Российские военные блогеры предполагали возможное поражение стратегических объектов флота.

После атаки российские силовики начали массовые проверки грузового транспорта. По данным местных источников, по всей стране начали досматривать фуры из-за опасений новых атак с использованием аналогичной схемы.

Обвалы мостов в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня также произошли аварии на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях России.

В Брянской области после обвала автомобильного моста на пути с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший в Москву. По данным губернатора Александра Богомаза, погибли по меньшей мере семь человек, более 70 получили ранения.

В Курской области под товарным поездом обрушился железнодорожный мост, в результате чего пострадали три человека.

Российские власти заявили о якобы подрыве мостов. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко предположил, что подобные заявления могли использоваться для создания оснований для срыва мирных переговоров в Турции.

Как сообщали Новини.LIVE, временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара заявил, что дальнобойные удары и спецоперации украинских спецслужб постепенно приближают справедливый мир. По его словам, такие действия позволяют ослаблять преимущество России в военной технике и человеческих ресурсах.

А также ранее Владимир Зеленский сообщил об успешной работе бойцов Центра специальных операций "А" СБУ. По его словам, украинским силам удалось поразить штаб ФСБ РФ и уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.