Операція "Павутина": як СБУ втілила удар по стратегічній авіації РФ

Василь Малюк під час підготовки "Павутини". Фото: СБУ

Рік тому, 1 червня 2025 року, Служба безпеки України провела унікальну операцію "Павутина". Під час операції було знищено або пошкоджено 41 російський літак, а збитки російській авіації перевищили 7 мільярдів доларів. Під удар потрапили стратегічні носії крилатих ракет, зокрема літаки А-50, Ту-95 та Ту-22М3.

Як готували операцію "Павутина"

За словами президента Володимира Зеленського, від початку планування до реалізації минув один рік, шість місяців і дев'ять днів. Спочатку до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні дерев'яні будиночки, під дахами яких приховали безпілотники. У потрібний момент дахи дистанційно відкрилися, після чого дрони злетіли та атакували визначені цілі.

"Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, у повітрі та на землі. А якщо треба — дістанемо з-під землі", — заявили у СБУ.

Як повідомляє The Wall Street Journal, операція перебувала на межі викриття ще до початку ударів.

За даними видання, один із російських водіїв вантажівки випадково зсунув дах кабіни та побачив прихований вантаж із безпілотниками. Після цього він зв'язався з координатором операції Артемом Тимофєєвим.

Дрони, сховані у вантажівці. Фото: СБУ

Для водія оперативно вигадали легенду, нібито всередині перебувають мисливські кабіни з дронами для спостереження за тваринами. Після цього чоловік надіслав фотографії, переконався у правдивості пояснення та продовжив маршрут.

За інформацією WSJ, СБУ створила складну логістичну мережу для доставлення сотень безпілотників і восьми збірних конструкцій на територію Росії. Вантажі проходили через кордон, використовуючи корупційні схеми на російській митниці.

Дрони, які застосовувалися для операції "Павутина". Фото: СБУ

Наприкінці травня п'ять вантажівок вирушили різними маршрутами по території РФ. Уже 1 червня понад сотня дронів одночасно піднялася в повітря та атакувала військові аеродроми.

Згідно з даними видання, збіркою компонентів на території Росії займалися Артем Тимофєєв та його дружина Катерина — уродженці України, які після 2014 року переїхали до РФ. У Челябінську Тимофєєв заснував логістичну компанію, орендував склад та організував підготовку операції. Водії вантажівок, за інформацією журналістів, не знали про справжній характер вантажу.

Які аеродроми атакували

1 червня під удари потрапили щонайменше п'ять російських військових аеродромів:

Бєлая (Іркутська область);

Дягілєво (Рязанська область);

Оленья (Мурманська область);

Іваново (Івановська область);

Воскресенськ (Московська область).

Міністерство оборони РФ підтвердило факт атак на аеродроми стратегічної авіації у п'яти регіонах країни.

За даними російських пабліків, на авіабазах виникли масштабні пожежі. Повідомлялося про ураження літаків Ту-95МС, Ту-160 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Особливу увагу привернув аеродром Бєлая в Іркутській області, який розташований приблизно за 4,3 тисячі кілометрів від українського кордону.

Інші цілі та наслідки

Крім аеродромів, повідомлялося про вибухи в районі Сєвєроморська Мурманської області, де розташована головна база Північного флоту РФ. Російські воєнні блогери припускали можливе ураження стратегічних об'єктів флоту.

Після атаки російські силовики розпочали масові перевірки вантажного транспорту. За даними місцевих джерел, по всій країні почали оглядати фури через побоювання нових атак із використанням аналогічної схеми.

Обвали мостів у Брянській та Курській областях

У ніч на 1 червня також сталися аварії на залізничних мостах у Брянській та Курській областях Росії.

У Брянській області після обвалу автомобільного мосту на колії з рейок зійшов пасажирський потяг, який прямував до Москви. За даними губернатора Олександра Богомаза, загинули щонайменше семеро людей, понад 70 отримали поранення.

У Курській області під товарним потягом обвалився залізничний міст, унаслідок чого постраждали троє людей.

Російська влада заявила про нібито підрив мостів. Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко припустив, що подібні заяви могли використовуватися для створення підстав для зриву мирних переговорів у Туреччині.

Як повідомляли Новини.LIVE, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що далекобійні удари та спецоперації українських спецслужб поступово наближають справедливий мир. За його словами, такі дії дозволяють послаблювати перевагу Росії у військовій техніці та людських ресурсах.

А також раніше Володимир Зеленський повідомив про успішну роботу бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. За його словами, українським силам вдалося уразити штаб ФСБ РФ та знищити зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.