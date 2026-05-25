Хмара: удари СБУ поступово наближають мир для України

Євгеній Хмара. Фото: СБУ

Тимчасовий виконувач обов'язків очільника Служби безпеки України Євгеній Хмара заявив, що далекобійні удари СБУ поступово наближають справедливий мир для України. За його словами, атаки та спеціальні операції поступово допомагають зменшувати перевагу Росії у військово-технічних можливостях і мобілізаційних ресурсах над Україною.

Про це Євгеній Хмара сказав під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри" у Національному музеї історії України, передає Новини.LIVE.

Наближення справедливого миру для України

"Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир", — заявив Хмара.

Лише минулого тижня СБУ здійснила серію ударів далекобійними дронами по ключових логістичних об’єктах противника, його військових підприємствах, складах і базах як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині країни-агресора.

Зокрема, воїни СБУ влучили у хімзавод "Метафракс Кемікалс", який знаходиться за 1700 кілометрів від кордону з Україною, а також у виробничо-диспетчерську станцію "Второво" у Володимирській області. Крім того, Центр спецоперацій "Альфа" – уразив штаб російського ФСБ на ТОТ.

Читайте також:

Під час відкриття виставкового проєкту Євгеній Хмара також наголосив, що історичний досвід має велику цінність у сучасній війні, а українським військовим важливо враховувати й засвоювати уроки минулого.

"Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу. Служба безпеки України та інші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам’яті", — додав Хмара.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відзначив успішні дії воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ. За його словами, українські захисники уразили штаб ФСБ РФ та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.

Раніше СБУ разом із Силами оборони завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ у Московській області та окупованому Криму. Серед уражених цілей — Московський НПЗ, підприємство ВПК та інфраструктура аеродрому "Бельбек".