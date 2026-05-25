Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Хмара: удари СБУ поступово наближають мир для України

Хмара: удари СБУ поступово наближають мир для України

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 21:02
Хмара: удари СБУ поступово наближають мир для України
Євгеній Хмара. Фото: СБУ

Тимчасовий виконувач обов'язків очільника Служби безпеки України Євгеній Хмара заявив, що далекобійні удари СБУ поступово наближають справедливий мир для України. За його словами, атаки та спеціальні операції поступово допомагають зменшувати перевагу Росії у військово-технічних можливостях і мобілізаційних ресурсах над Україною.

Про це Євгеній Хмара сказав під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри" у Національному музеї історії України, передає Новини.LIVE.

Наближення справедливого миру для України

"Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир", — заявив Хмара.

Лише минулого тижня СБУ здійснила серію ударів далекобійними дронами по ключових логістичних об’єктах противника, його військових підприємствах, складах і базах як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині країни-агресора.

Зокрема, воїни СБУ влучили у хімзавод "Метафракс Кемікалс", який знаходиться за 1700 кілометрів від кордону з Україною, а також у виробничо-диспетчерську станцію "Второво" у Володимирській області. Крім того, Центр спецоперацій "Альфа" – уразив штаб російського ФСБ на ТОТ.

Читайте також:

Під час відкриття виставкового проєкту Євгеній Хмара також наголосив, що історичний досвід має велику цінність у сучасній війні, а українським військовим важливо враховувати й засвоювати уроки минулого.

"Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу. Служба безпеки України та інші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам’яті", — додав Хмара.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відзначив успішні дії воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ. За його словами, українські захисники уразили штаб ФСБ РФ та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.

Раніше СБУ разом із Силами оборони завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ у Московській області та окупованому Криму. Серед уражених цілей — Московський НПЗ, підприємство ВПК та інфраструктура аеродрому "Бельбек". 

СБУ війна Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації