Хмара: удары СБУ постепенно приближают мир для Украины
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара заявил, что дальнобойные удары СБУ постепенно приближают справедливый мир для Украины. По его словам, атаки и специальные операции постепенно помогают уменьшать преимущество России в военно-технических возможностях и мобилизационных ресурсах над Украиной.
Об этом Евгений Хмара сказал во время открытия выставочного проекта "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" в Национальном музее истории Украины, передает Новини.LIVE.
Приближение справедливого мира для Украины
"Своими асимметричными операциями и специальными мерами мы постепенно боремся с неравенством на поле боя и приближаем такой ожидаемый для всей страны мир", — заявил Хмара.
Только на прошлой неделе СБУ осуществила серию ударов дальнобойными дронами по ключевым логистическим объектам противника, его военным предприятиям, складам и базам как на временно оккупированных территориях, так и в глубине страны-агрессора.
В частности, воины СБУ попали в химзавод "Метафракс Кемикалс", который находится в 1700 километрах от границы с Украиной, а также в производственно-диспетчерскую станцию "Второво" во Владимирской области. Кроме того, Центр спецопераций "Альфа" — поразил штаб российского ФСБ на ВОТ.
Во время открытия выставочного проекта Евгений Хмара также отметил, что исторический опыт имеет большую ценность в современной войне, а украинским военным важно учитывать и усваивать уроки прошлого.
"Важно строить мостики между людьми, которые веками отстаивали наше государство, и нашим настоящим. Они вдохновляют нас продолжать это дело. Служба безопасности Украины и другие Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы быть достойными их памяти", — добавил Хмара.
Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отметил успешные действия воинов Центра специальных операций "А" СБУ. По его словам, украинские защитники поразили штаб ФСБ РФ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.
Ранее СБУ вместе с Силами обороны нанесли удары по стратегическим объектам РФ в Московской области и оккупированном Крыму. Среди пораженных целей — Московский НПЗ, предприятие ВПК и инфраструктура аэродрома "Бельбек".