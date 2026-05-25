Хмара: удары СБУ постепенно приближают мир для Украины

Евгений Хмара. Фото: СБУ

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара заявил, что дальнобойные удары СБУ постепенно приближают справедливый мир для Украины. По его словам, атаки и специальные операции постепенно помогают уменьшать преимущество России в военно-технических возможностях и мобилизационных ресурсах над Украиной.

Об этом Евгений Хмара сказал во время открытия выставочного проекта "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" в Национальном музее истории Украины, передает Новини.LIVE.

Приближение справедливого мира для Украины

"Своими асимметричными операциями и специальными мерами мы постепенно боремся с неравенством на поле боя и приближаем такой ожидаемый для всей страны мир", — заявил Хмара.

Только на прошлой неделе СБУ осуществила серию ударов дальнобойными дронами по ключевым логистическим объектам противника, его военным предприятиям, складам и базам как на временно оккупированных территориях, так и в глубине страны-агрессора.

В частности, воины СБУ попали в химзавод "Метафракс Кемикалс", который находится в 1700 километрах от границы с Украиной, а также в производственно-диспетчерскую станцию "Второво" во Владимирской области. Кроме того, Центр спецопераций "Альфа" — поразил штаб российского ФСБ на ВОТ.

Во время открытия выставочного проекта Евгений Хмара также отметил, что исторический опыт имеет большую ценность в современной войне, а украинским военным важно учитывать и усваивать уроки прошлого.

"Важно строить мостики между людьми, которые веками отстаивали наше государство, и нашим настоящим. Они вдохновляют нас продолжать это дело. Служба безопасности Украины и другие Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы быть достойными их памяти", — добавил Хмара.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отметил успешные действия воинов Центра специальных операций "А" СБУ. По его словам, украинские защитники поразили штаб ФСБ РФ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.

Ранее СБУ вместе с Силами обороны нанесли удары по стратегическим объектам РФ в Московской области и оккупированном Крыму. Среди пораженных целей — Московский НПЗ, предприятие ВПК и инфраструктура аэродрома "Бельбек".