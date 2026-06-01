Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в первый день лета в Украине

Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в первый день лета в Украине

Дата публикации 1 июня 2026 05:27
Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в первый день лета в Украине
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 1 июня, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. В восточных, западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди (ночью были лишь местами), а на остальной территории без осадков. Кроме того, ночью и утром в восточных, большинстве северных, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами туман, и еще в восточных регионах днем местами будут грозы.

Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 1 июня

Погода в Україні 1 червня 2026 року
Карта "Погода в Украине 1 июня 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северный, а на Правобережье юго-восточный. Повсюду со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +5...+10 °С, а на побережье морей до +13 °С. Днем ожидается +15...+20 °С.

Температура в Україні вдень 1 червня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 1 июня 2026 года

В Киеве и области тоже сегодня будет переменная облачность, но без осадков. В регионе утром, как это было и ночью, местами будет наблюдаться туман.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +5...+10 °С, днем прогнозируют +15...+20 °С.

Тем временем в Киеве ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 1 июня повсеместно в Украине будет идеальная температура воздуха в пределах +19...+23 °С. Еще немного свежее на северо-востоке, там +17...+19 °С.

Согласно словам Диденко, дожди сегодня предполагаются в западных и восточных областях, местами с грозами. На остальной территории будет светить солнце. Кроме того, ветер северных направлений будет умеренным.

В Киеве тем временем лето начнется потеплением до +20 °С и прогнозируется солнечная погода.

Как сообщало Новини.LIVE, синоптики уже спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первую неделю лета. Все начнется с потепления до климатической нормы, а в конце недели в отдельных регионах возможна настоящая летняя жара.

Также мы писали, что синоптики не прогнозируют, что в Украине летом будут аномальные температурные показатели или экстремальная жара.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
