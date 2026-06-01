Гідрометцентр попередив про дощі і грози в перший день літа в Україні

Люди під дощем.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 1 червня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. У східних, західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі (вночі були лише місцями), а на решті території без опадів. Окрім того, вночі та вранці у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман, і ще у східних регіонах вдень місцями будуть грози.

Про це в неділю, 31 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 1 червня

Карта "Погода в Україні 1 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північний, а на Правобережжі південно-східний. Всюди зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +5...+10 °С, а на узбережжі морів до +13 °С. Вдень очікується +15...+20 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 1 червня 2026 року

У Києві та області теж сьогодні буде мінлива хмарність, але без опадів. У регіоні вранці, як це було і вночі, місцями спостерігатиметься туман.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +5...+10 °С, вдень прогнозують +15...+20 °С.

Тим часом у Києві вночі +6...+8 °С, вдень +18...+20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вдень 1 червня повсюди в Україні буде ідеальна температура повітря в межах +19...+23 °С. Ще трохи свіже на північному сході, там +17...+19 °С.

Згідно слів Діденко, дощі сьогодні передбачаються у західних та східних областях, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце. Окрім того, вітер північних напрямків буде помірним.

У Києві тим часом літо почнеться потеплінням до +20 °С і прогнозується сонячна погода.

Як повідомляло Новини.LIVE, синоптики вже спрогнозували, якою буде погода в Україні в перший тиждень літа. Все почнеться з потепління до кліматичної норми, а наприкінці тижня в окремих регіонах можлива справжня літня спека.



Також ми писали, що синоптики не прогнозують, що в Україні влітку будуть аномальні температурні показники чи екстремальна спека.