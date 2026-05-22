Зеленский: с начала года потери РФ на фронте составили более 145 тысяч

Продолжаем наши защитные операции на определенных направлениях активных действий. Был сегодня доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по применению дальнобойных дронов против российской нефтепереработки и экспортных позиций. В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали по направлению НПЗ в Ярославле - это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо.

Были и применения по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и общинам.

Подробно обсудили с Главнокомандующим ВСУ активность на фронте. Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтоженными - почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными - не менее 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!

