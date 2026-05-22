Зеленский: с начала года потери РФ на фронте составили более 145 тысяч

Дата публикации 22 мая 2026 11:08
Продолжаем наши защитные операции на определенных направлениях активных действий. Был сегодня доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по применению дальнобойных дронов против российской нефтепереработки и экспортных позиций. В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали по направлению НПЗ в Ярославле - это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо.

Были и применения по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и общинам.

Подробно обсудили с Главнокомандующим ВСУ активность на фронте. Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтоженными - почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными - не менее 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!

Новость дополняется...

Владимир Зеленский война в Украине потери оккупантов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
