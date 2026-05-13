Силы обороны поразили пункты управления и логистику оккупантов

Силы обороны поразили пункты управления и логистику оккупантов

Дата публикации 13 мая 2026 07:44
Силы обороны нанесли удар по оккупантам. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В ночь на вторник, 12 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам российских военных. Удалось поразить пункты управления и логистику врага. Кроме того, защитники Украины ликвидировали живую силу оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

Какие потери нанесли Силы обороны оккупантам

Защитникам Украины удалось поразить:

  • два командно-наблюдательных пункта и пункт управления в районе Селидово на ВОТ Донецкой области;
  • пункт управления БпЛА в районе Покровска Донецкой области;
  • сосредоточение живой силы врага в Донецке на ВОТ Донецкой области и Охримовке на ВОТ Запорожской области.

Также украинские военнослужащие ударили по складу материально-технических средств оккупантов в Новопавловке Запорожской области и ремонтному подразделению противника в Расцвете на Луганщине.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по пунктам управления, логистическим объектам до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки сообщал, что украинские разведчики успешно ликвидируют врага на Запорожском направлении. Для поражения противника защитники Украины используют дроны. В течение нескольких недель удалось уничтожить склады, укрытия и логистические маршруты россиян.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что россияне сейчас теряют больше военных, чем успевают мобилизовать. По состоянию на конец марта РФ с начала текущего года потеряла около 89 тысяч солдат. Речь идет как о погибших, так и о тяжело раненых.

армия военнослужащие потери оккупантов
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
