Украинцы возвращаются обратно на ВОТ за большие деньги: Андрющенко

Фильтрационные мероприятия. Фото: росСМИ

Возвращение украинцев на временно оккупированные территории становится все дороже и рискованнее из-за усиления российских фильтрационных мер. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в аэропорту Шереметьево уже более полугода действует фактический запрет на въезд для большинства граждан, а стоимость попытки попасть домой стартует от 1500 евро без всяких гарантий успеха.

руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россияне заманивают украинцев возвращаться на ВОТ через шантаж недвижимостью

Украинцы продолжают возвращаться в оккупацию, хотя этот процесс пока невозможно подсчитать точными цифрами. Как отметил Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE, любая статистика сейчас не может быть точной, потому что оккупанты максимально усложнили въезд

Ключевым барьером стал аэропорт Шереметьево, который уже более шести месяцев работает в режиме жесткой фильтрации. Россияне пропускают лишь ограниченное количество людей, причем логику отбора или основания для отказов понять невозможно. Для тех, кто пытается заехать впервые, риски получить депортацию чрезвычайно высоки.

Кроме бюрократических и безопасностных препятствий, люди вынуждены тратить колоссальные суммы на переезд через третьи страны, но гарантий при этом на успешное возвращение нет.

"Потому что возвращение в оккупацию стоит от 1500 евро, условно говоря. И это надо потратить людям с риском высоким, что их не вернут обратно. Но такие люди есть. Безусловно, такие люди есть и на территории Украины, такие люди есть и на территории Европейского Союза. В принципе, сама миграция между оккупированными территориями и территориями наших стран-партнеров, она достаточно велика", — рассказал Андрющенко.

Несмотря на опасность, миграционный поток не останавливается. В частности, налажено устойчивое транспортное сообщение из стран Европы. Ежедневно из Варшавы в Минск, а дальше в оккупацию, выезжает более десяти микроавтобусов. В основном это те, кто уже имеет российские документы и вынужден путешествовать для верификации выплат или ухода за имуществом. Андрющенко предупреждает, что Кремль планирует усилить давление, чтобы заставить как можно больше людей вернуться.

"Россияне готовятся к очередной волне призывать украинцев возвращаться. Они внесли определенные изменения в ряд нормативных документов, которые именно будут использоваться для того, чтобы побудить людей вернуться", — рассказал он.

По словам эксперта, оккупанты активно манипулируют вопросом недвижимости, заставляя людей выбирать между возвращением и окончательной потерей собственного дома. В то же время он критикует украинскую власть за недостаточное внимание к проблемам тех, кто покинул оккупацию.

"Все это касается, в первую очередь, безусловно недвижимости и касается того, что, по сути, наше государство как не помогало и не заботилось о людях, которые выехали из оккупации, так и продолжает это делать, при том выплачивая миллиарды пенсионного и социального обеспечения людям, которые находятся на оккупированных территориях", - высказался Андрющенко.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате войны, Ольга Алтунина сообщила, что украинцам приходится проходить унизительные фильтрационные проверки со стороны россиян, если они хотят вернуться домой на ВОТ. Кроме того, цена за всю поездку составляет минимум 600 евро и более.

Вместе с тем россияне проводят пропагандистские мероприятия на оккупированных территориях. Они проводят для детей так называемые уроки по патриотическому воспитанию и стимулируют молодежь мобилизоваться в армию РФ.