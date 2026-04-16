Українці повертаються назад на ТОТ за великі кошти: Андрющенко

Повернення українців на тимчасово окуповані території стає дедалі дорожчим і ризикованішим через посилення російських фільтраційних заходів. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, в аеропорту Шереметьєво вже понад пів року діє фактична заборона на в'їзд для більшості громадян, а вартість спроби потрапити додому стартує від 1500 євро без жодних гарантій успіху.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росіяни заманюють українців повертатися на ТОТ через шантаж нерухомістю

Українці продовжують повертатися в окупацію, хоча цей процес наразі неможливо підрахувати точними цифрами. Як зазначив Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE, будь-яка статистика зараз не може бути точною, бо окупанти максимально ускладнили в’їзд

Ключовим бар'єром став аеропорт Шереметьєво, який уже понад шість місяців працює у режимі жорсткої фільтрації. Росіяни пропускають лише обмежену кількість людей, причому логіку відбору чи підстави для відмов зрозуміти неможливо. Для тих, хто намагається заїхати вперше, ризики отримати депортацію є надзвичайно високими.

Окрім бюрократичних та безпекових перешкод, люди змушені витрачати колосальні суми на переїзд через треті країни, але гарантій при цьому на успішне повернення немає.

"Тому що повернення в окупацію коштує від 1500 євро, умовно кажучи. І це треба витратити людям з ризиком високим, що їх не повернуть назад. Але такі люди є. Безумовно, такі люди є і на території України, такі люди є і на території Європейського Союзу. В принципі, сама міграція між окупованими територіями і територіями наших країн-партнерів, вона достатньо велика", — розповів Андрющенко.

Попри небезпеку, міграційний потік не зупиняється. Зокрема, налагоджено стале транспортне сполучення з країн Європи. Щодня з Варшави до Мінська, а далі в окупацію, виїжджає понад десять мікроавтобусів. Переважно це ті, хто вже має російські документи та змушений подорожувати для верифікації виплат або догляду за майном. Андрющенко попереджає, що Кремль планує посилити тиск, щоб змусити якомога більше людей повернутися.

"Росіяни готуються до чергової хвилі закликати українців повертатись. Вони внесли певні зміни в низку нормативних документів, які саме будуть використовуватись для того, щоб спонукати людей повернутися", — розповів він.

За словами експерта, окупанти активно маніпулюють питанням нерухомості, змушуючи людей обирати між поверненням та остаточною втратою власного дому. Водночас він критикує українську владу за недостатню увагу до проблем тих, хто залишив окупацію.

"Все це стосується, в першу чергу, безумовно нерухомості і стосується того, що, по суті, наша держава як не допомагала і не дбала про людей, які виїхали з окупації, так і продовжує це робити, при тому виплачуючи мільярди пенсійного і соціального забезпечення людям, які знаходяться на окупованих територіях", — висловився Андрющенко.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, представниця уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок війни, Ольга Алтуніна повідомила, що українцям доводиться проходити принизливі фільтраційні перевірки з боку росіян, якщо вони хочуть повернутися додому на ТОТ. Окрім того, ціна за всю поїздку становить мінімум 600 євро та більше.

Разом з тим росіяни проводять пропагандистські заходи на окупованих територіях. Вони проводять для дітей так звані уроки з патріотичного виховання та стимулюють молодь мобілізовуватися до армії РФ.