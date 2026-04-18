Главная Новости дня В ГУР показали, как ликвидируют оккупантов на Запорожье: видео

Дата публикации 18 апреля 2026 13:30
Украинские военные на Запорожье. Фото: кадр из видео

Бойцы Главного управления разведки успешно ликвидируют врага на Запорожском направлении. Они воплощают в жизнь эффективные операции. Для поражения врага военные активно используют ударные дроны различных типов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Главном управлении разведки.

Операция ГУР на Запорожском направлении

В ГУР рассказали, что за последнюю неделю разведчики провели серию результативных рейдов, во время которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил. Там российские войска сосредотачивали подразделения для подготовки наступательных действий.

Известно, что украинские спецназовцы использовали для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага ударные дроны различных типов.

"Действия военной разведки существенно затрудняют маневры врага и блокирует его продвижение в направлении областного центра", — говорится в сообщении.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 апреля Александр Сырский заявил об усилении российского наступления на юге. По его словам, украинские силы удерживают позиции и готовятся к дальнейшей эффективной обороне.

В то же время Владимир Зеленский сообщал, что Россия хочет захватить три города на Донбассе до конца апреля. Президент предупредил, что впереди Украину ждет крайне сложный период, который продлится как минимум до сентября.

Запорожская область ГУР фронт потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
