В ГУР показали, как ликвидируют оккупантов на Запорожье: видео

Украинские военные на Запорожье. Фото: кадр из видео

Бойцы Главного управления разведки успешно ликвидируют врага на Запорожском направлении. Они воплощают в жизнь эффективные операции. Для поражения врага военные активно используют ударные дроны различных типов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Главном управлении разведки.

Операция ГУР на Запорожском направлении

В ГУР рассказали, что за последнюю неделю разведчики провели серию результативных рейдов, во время которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил. Там российские войска сосредотачивали подразделения для подготовки наступательных действий.

Известно, что украинские спецназовцы использовали для поражения укрытий, складов и логистических маршрутов врага ударные дроны различных типов.

"Действия военной разведки существенно затрудняют маневры врага и блокирует его продвижение в направлении областного центра", — говорится в сообщении.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 апреля Александр Сырский заявил об усилении российского наступления на юге. По его словам, украинские силы удерживают позиции и готовятся к дальнейшей эффективной обороне.

В то же время Владимир Зеленский сообщал, что Россия хочет захватить три города на Донбассе до конца апреля. Президент предупредил, что впереди Украину ждет крайне сложный период, который продлится как минимум до сентября.