В ГУР показали, як ліквідовують окупантів на Запоріжжі: відео

Українські військові на Запоріжжі. Фото: кадр з відео

Бійці Головного управління розвідки успішно ліквідовують ворога на Запорізькому напрямку. Вони втілюють в життя ефективні операції. Для ураження ворога військові активно використовують ударні дрони різних типів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Головному управлінні розвідки.

Операція ГУР на Запорізькому напрямку

В ГУР розповіли, що за останній тиждень розвідники провели серію результативних рейдів, під час яких знищили та зачистили позиції окупаційних сил. Там російські війська зосереджували підрозділи для підготовки наступальних дій.

Відомо, що українські спецпризначені використовували для ураження укриттів, складів і логістичних маршрутів ворога ударні дрони різних типів.

"Дії воєнної розвідки суттєво ускладнюють маневри ворога та блокує його просування в напрямку обласного центру", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 квітня Олександр Сирський заявив про посилення російського наступу на півдні. За його словами, українські сили утримують позиції та готуються до подальшої ефективної оборони.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що Росія хоче захопити три міста на Донбасі до кінця квітня. Президент попередив, що попереду на Україну чекає вкрай складний період, який триватиме щонайменше до вересня.