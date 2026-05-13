Сили оборони уразили пункти управління та логістику окупантів

Сили оборони завдали удару по окупантах. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У ніч проти вівторка, 12 травня, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих об'єктів російських військових. Вдалося уразити пункти управління та логістику ворога. Крім того, захисники України ліквідували живу силу окупантів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Яких втрат завдали Сили оборони окупантам

Захисникам України вдалося уразити:

два командно-спостережні пункти та пункт управління в районі Селидового на ТОТ Донецької області;

пункт управління БпЛА в районі Покровська Донецької області;

зосередження живої сили ворога в Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці на ТОТ Запорізької області.

Також українські військовослужбовці вдарили по складу матеріально-технічних засобів окупантів у Новопавлівці Запорізької області та ремонтному підрозділу противника в Розквіті на Луганщині.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по пунктах управління, логістичних об'єктах до повного припинення збройної агресії РФ проти України", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

