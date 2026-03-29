Головна Новини дня Федоров пропонує підрозділам бонуси за самознищення ворогів

Федоров пропонує підрозділам бонуси за самознищення ворогів

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 16:45
Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Reuters

Росіяни все частіше самознищуються на фронті в Україні. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що на це є кілька причин, зокрема, — пропаганда РФ та заборона здаватися в полон. Посадовець також запропонував бонуси для військових, в чиїй смузі траплятимуться випадки самознищення.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Михайла Федорова.

Самознищення росіян на фронті

Як зазначив міністр оборони України, щодня з'являються нові відео з фронту, на яких видно, як росіяни самознищуються. Частіше за все це стається після того, як окупанти отримують поранення або опиняються в оточенні українських дронів.

За словами Федорова, однією з причин самознищення росіян є пропаганда. РФ постійно говорить про те, що має перевагу та контролює ситуацію. Однак в реальності це має інший вигляд. Москва часто відправляє на фронт непідготовлених солдатів, які до того ж ще й позбавлені шансів на евакуацію.

Крім того, російським військовим забороняють здаватися у полон. Пропаганда переконує їх, що краще одразу померти. Однак, як наголосив Федоров, обміни відбуваються регулярно, тому після полону солдати РФ мають всі шанси повернутися додому.

Федоров зауважив, що березень може стати рекордним місяцем за кількістю знищених росіян. За прогнозами міністра, втрати ворога можуть перевищити 30 тисяч важкопораненими та вбитими. Якщо показник дійде до 50 тисяч окупантів, це матиме катастрофічні наслідки для РФ.

"Можливо, запропонувати нараховувати 12 єБалів (зараз стільки ж за знищеного) підрозділу, в чиїй смузі окупант здійснив самознищення — за наявності відеопідтвердження?", — зазначив Федоров.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського, протягом цього тижня росіяни випустили по Україні понад 3 тисячі дронів. Крім того, РФ атакувала українські міста 40 ракетами.

Також ми розповідали про те, що очільник ОП Кирило Буданов назвав кількість українців, яких вдалося повернути з полону за чотири роки повномасштабної війни. За цей час відбулося понад 70 обмінів полоненими.

Михайло Федоров війна в Україні Росія втрати окупантів
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
