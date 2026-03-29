Федоров пропонує підрозділам бонуси за самознищення ворогів

Міністр оборони України Михайло Федоров.

Росіяни все частіше самознищуються на фронті в Україні. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що на це є кілька причин, зокрема, — пропаганда РФ та заборона здаватися в полон. Посадовець також запропонував бонуси для військових, в чиїй смузі траплятимуться випадки самознищення.

Самознищення росіян на фронті

Як зазначив міністр оборони України, щодня з'являються нові відео з фронту, на яких видно, як росіяни самознищуються. Частіше за все це стається після того, як окупанти отримують поранення або опиняються в оточенні українських дронів.

За словами Федорова, однією з причин самознищення росіян є пропаганда. РФ постійно говорить про те, що має перевагу та контролює ситуацію. Однак в реальності це має інший вигляд. Москва часто відправляє на фронт непідготовлених солдатів, які до того ж ще й позбавлені шансів на евакуацію.

Крім того, російським військовим забороняють здаватися у полон. Пропаганда переконує їх, що краще одразу померти. Однак, як наголосив Федоров, обміни відбуваються регулярно, тому після полону солдати РФ мають всі шанси повернутися додому.

Федоров зауважив, що березень може стати рекордним місяцем за кількістю знищених росіян. За прогнозами міністра, втрати ворога можуть перевищити 30 тисяч важкопораненими та вбитими. Якщо показник дійде до 50 тисяч окупантів, це матиме катастрофічні наслідки для РФ.

"Можливо, запропонувати нараховувати 12 єБалів (зараз стільки ж за знищеного) підрозділу, в чиїй смузі окупант здійснив самознищення — за наявності відеопідтвердження?", — зазначив Федоров.

