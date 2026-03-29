Федоров предлагает подразделениям бонусы за самоуничтожение врагов
Россияне все чаще самоуничтожаются на фронте в Украине. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что на это есть несколько причин, в частности, — пропаганда РФ и запрет сдаваться в плен. Чиновник также предложил бонусы для военных, в чьей полосе будут случаи самоуничтожения.
Самоуничтожение россиян на фронте
Как отметил министр обороны Украины, ежедневно появляются новые видео с фронта, на которых видно, как россияне самоуничтожаются. Чаще всего это происходит после того, как оккупанты получают ранения или оказываются в окружении украинских дронов.
По словам Федорова, одной из причин самоуничтожения россиян является пропаганда. РФ постоянно говорит о том, что имеет преимущество и контролирует ситуацию. Однако в реальности это выглядит иначе. Москва часто отправляет на фронт неподготовленных солдат, которые к тому же еще и лишены шансов на эвакуацию.
Кроме того, российским военным запрещают сдаваться в плен. Пропаганда убеждает их, что лучше сразу умереть. Однако, как отметил Федоров, обмены происходят регулярно, поэтому после плена солдаты РФ имеют все шансы вернуться домой.
Федоров отметил, что март может стать рекордным месяцем по количеству уничтоженных россиян. По прогнозам министра, потери врага могут превысить 30 тысяч тяжелоранеными и убитыми. Если показатель дойдет до 50 тысяч оккупантов, это будет иметь катастрофические последствия для РФ.
"Возможно, предложить начислять 12 еБаллов (сейчас столько же за уничтоженного) подразделению, в чьей полосе оккупант совершил самоуничтожение — при наличии видеоподтверждения?", — отметил Федоров.
