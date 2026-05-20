Сырский: пятый месяц подряд РФ теряет больше, чем мобилизует
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российская армия ежедневно несет значительные потери, которые составляют не менее тысячи военных убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника превысили 141,5 тысячи человек. В то же время уже пятый месяц подряд Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в среду, 20 мая.
Сырский о росте потерь РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на уровне военного руководства в Брюсселе. Во время встречи он проинформировал союзников о ситуации на фронте, ключевых потребностях Сил обороны и текущих приоритетах Украины.
Отдельное внимание было уделено эффективности украинских подразделений беспилотных систем.
По словам Сырского, нынешняя тактика активной обороны позволяет украинским войскам истощать противника и наносить ему значительные потери. Он отметил, что именно благодаря развитию беспилотных технологий и совершенствованию ударных возможностей Украина усиливает давление на российские войска, в частности в глубоком тылу.
Также Сырский отметил постепенное ослабление возможностей российской ПВО и логистики.
Отдельно главнокомандующий привел данные о потерях российской армии и роли украинских беспилотных систем в этом процессе. Перед союзниками он озвучил детали динамики потерь противника:
"Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.
Важную роль в этом играют наши подразделения беспилотных систем. Уже пятый месяц подряд только благодаря их работе Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать".
Новини.LIVE информировали, что Силы беспилотных систем Украины 16-17 мая нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Под атакой оказались системы ПВО, пункты управления, логистика и объекты связи противника. Среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и другие военные объекты на оккупированных территориях.
Новини.LIVE также информировали, что в конце апреля 2026 года украинские дроны нанесли удар по российской авиационной технике в Воронежской области РФ. В результате атаки были поражены два военных вертолета противника, которые находились на полевой площадке. Операцию провели украинские силы во взаимодействии с другими подразделениями обороны.