Главная Новости дня Сырский: пятый месяц подряд РФ теряет больше, чем мобилизует

Дата публикации 20 мая 2026 14:33
Сырский: пятый месяц подряд РФ теряет больше, чем мобилизует
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российская армия ежедневно несет значительные потери, которые составляют не менее тысячи военных убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника превысили 141,5 тысячи человек. В то же время уже пятый месяц подряд Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в среду, 20 мая.

Сырский о росте потерь РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на уровне военного руководства в Брюсселе. Во время встречи он проинформировал союзников о ситуации на фронте, ключевых потребностях Сил обороны и текущих приоритетах Украины.

Отдельное внимание было уделено эффективности украинских подразделений беспилотных систем.

По словам Сырского, нынешняя тактика активной обороны позволяет украинским войскам истощать противника и наносить ему значительные потери. Он отметил, что именно благодаря развитию беспилотных технологий и совершенствованию ударных возможностей Украина усиливает давление на российские войска, в частности в глубоком тылу.

Читайте также:

Также Сырский отметил постепенное ослабление возможностей российской ПВО и логистики.

Отдельно главнокомандующий привел данные о потерях российской армии и роли украинских беспилотных систем в этом процессе. Перед союзниками он озвучил детали динамики потерь противника:

"Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

Важную роль в этом играют наши подразделения беспилотных систем. Уже пятый месяц подряд только благодаря их работе Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать".

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Силы беспилотных систем Украины 16-17 мая нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Под атакой оказались системы ПВО, пункты управления, логистика и объекты связи противника. Среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и другие военные объекты на оккупированных территориях.

Новини.LIVE также информировали, что в конце апреля 2026 года украинские дроны нанесли удар по российской авиационной технике в Воронежской области РФ. В результате атаки были поражены два военных вертолета противника, которые находились на полевой площадке. Операцию провели украинские силы во взаимодействии с другими подразделениями обороны.

Александр Сырский потери оккупантов Силы беспилотных систем ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
