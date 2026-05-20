Сырский: пятый месяц подряд РФ теряет больше, чем мобилизует

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российская армия ежедневно несет значительные потери, которые составляют не менее тысячи военных убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника превысили 141,5 тысячи человек. В то же время уже пятый месяц подряд Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в среду, 20 мая.

Сырский о росте потерь РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на уровне военного руководства в Брюсселе. Во время встречи он проинформировал союзников о ситуации на фронте, ключевых потребностях Сил обороны и текущих приоритетах Украины.

Отдельное внимание было уделено эффективности украинских подразделений беспилотных систем.

По словам Сырского, нынешняя тактика активной обороны позволяет украинским войскам истощать противника и наносить ему значительные потери. Он отметил, что именно благодаря развитию беспилотных технологий и совершенствованию ударных возможностей Украина усиливает давление на российские войска, в частности в глубоком тылу.

Также Сырский отметил постепенное ослабление возможностей российской ПВО и логистики.

Отдельно главнокомандующий привел данные о потерях российской армии и роли украинских беспилотных систем в этом процессе. Перед союзниками он озвучил детали динамики потерь противника:

"Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

Важную роль в этом играют наши подразделения беспилотных систем. Уже пятый месяц подряд только благодаря их работе Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать".

Новини.LIVE информировали, что Силы беспилотных систем Украины 16-17 мая нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Под атакой оказались системы ПВО, пункты управления, логистика и объекты связи противника. Среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и другие военные объекты на оккупированных территориях.

Новини.LIVE также информировали, что в конце апреля 2026 года украинские дроны нанесли удар по российской авиационной технике в Воронежской области РФ. В результате атаки были поражены два военных вертолета противника, которые находились на полевой площадке. Операцию провели украинские силы во взаимодействии с другими подразделениями обороны.