Сирський: п’ятий місяць поспіль РФ втрачає більше, ніж мобілізує

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російська армія щодня зазнає значних втрат, які становлять щонайменше тисячу військових убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника перевищили 141,5 тисячі осіб. Водночас уже п’ятий місяць поспіль Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського у середу, 20 травня.

Сирський про зростання втрат РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО, яке відбулося на рівні військового керівництва в Брюсселі. Під час зустрічі він поінформував союзників про ситуацію на фронті, ключові потреби Сил оборони та поточні пріоритети України.

Окрему увагу було приділено ефективності українських підрозділів безпілотних систем.

За словами Сирського, нинішня тактика активної оборони дозволяє українським військам виснажувати противника та завдавати йому значних втрат. Він наголосив, що саме завдяки розвитку безпілотних технологій та удосконаленню ударних можливостей Україна посилює тиск на російські війська, зокрема в глибокому тилу.

Також Сирський відзначив поступове послаблення можливостей російської ППО та логістики.

Окремо головнокомандувач навів дані щодо втрат російської армії та ролі українських безпілотних систем у цьому процесі. Перед союзниками він озвучив деталі динаміки втрат противника:

"Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі — безповоротні.

Важливу роль у цьому відіграють наші підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати".

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Сили безпілотних систем України 16–17 травня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії. Під атакою опинилися системи ППО, пункти управління, логістика та об’єкти зв’язку противника. Серед уражених цілей — зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та інші військові об’єкти на окупованих територіях.

Новини.LIVE також інформували, що наприкінці квітня 2026 року українські дрони завдали удару по російській авіаційній техніці у Воронезькій області РФ. Унаслідок атаки було уражено два військові вертольоти противника, які перебували на польовому майданчику. Операцію провели українські сили у взаємодії з іншими підрозділами оборони.