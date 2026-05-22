Зеленський: від початку року втрати РФ на фронті склали понад 145 тисяч

Продовжуємо наші захисні операції на визначених напрямках активних дій. Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо.

Були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах.

Детально обговорили з Головнокомандувачем ЗСУ активність на фронті. Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей. Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!

