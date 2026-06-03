Кремль пытается убедить россиян умереть за Путина: разведка

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: форум "Архитектура безопасности"

Российская пропаганда непрерывно подогревает тему мобилизации в своем пропагандистском инфопространстве, пытаясь морально подготовить граждан к новым волнам призыва и необходимости жертвовать собой ради Кремля. Но даже несмотря на агрессивное давление, реального ажиотажа или очередей у военкоматов в России нет.

Об этом на международном форуме "Архитектура безопасности" заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Новини.LIVE.

Кремлю все труднее убеждать россиян продолжать воевать

Во время выступления на международном форуме "Архитектура безопасности" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что противодействие российским фейкам является дополнительным и чрезвычайно важным фронтом этой войны. Для борьбы с врагом активно работают украинские дипломаты, мощно помогает диаспора и международные партнеры. В то же время Кремль привлекает многочисленные спецструктуры и финансирует дискредитацию Украины как внутри нашей страны, так и на глобальном уровне.

"Здесь враг не жалеет ресурсов на ведение информационной войны и дискредитацию Украины в Украине и мире. Тратит на это огромные средства и работают действительно многочисленные силы и средства против Украины. Поэтому это также дополнительный фронт и дополнительное направление войны, где нас очень важно", — пояснил Андрей Юсов.

И отдельной частью политики Кремля является пропагандистское воздействие на население. Тема мобилизации и пополнения оккупационной армии постоянно находится в топе российских медиа. Российские пропагандисты регулярно "прокачивают" этот вопрос, пытаясь выяснить уровень покорности граждан и сформировать у них устойчивое мнение о неизбежности отправки на фронт. Местных жителей воспитывают в парадигме того, что они обязаны без колебаний отдавать свои жизни и жизни членов своих семей ради амбиций Владимира Путина.

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Но реальные настроения россиян существенно отличаются от картинки, которую рисуют федеральные каналы. Ожидаемого Кремлем патриотического подъема там не фиксируют.

"Нельзя сказать, что эта работа имеет чрезвычайно большой успех, потому что очередей добровольцев там нет. Но, тем не менее, закрыть общество и пропаганда может такой вакуум и искаженную реальность сформировать и поддерживать", — подытожил представитель ГУР.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Андрей Юсов указывал на приоритеты информационной политики Кремля. Среди ключевых целей вражеской пропаганды разведка выделяет делегитимизацию украинской власти, раскол общества, нарративы об "усталости от войны", а также дискредитацию темы мобилизации. Кроме этого, Кремль пытается дестабилизировать зарубежных партнеров Украины, чтобы заблокировать предоставление помощи.

Значительные потери на поле боя заставляют российское военно-политическое руководство искать новые пути для пополнения своих военных резервов. Как сообщают в ГУР МО, в попытках урегулировать этот кризис Кремль начал усиленный рекрутинг среди граждан России, и активную вербовку иностранных комбатантов.