Італія відправляє свої війська до Румунії через загрозу з боку РФ

Італія найближчим часом перекине до Румунії близько 100 військовослужбовців та кілька бойових літаків для проведення спеціальної навчальної місії. Головною метою операції стане підготовка румунських військових до протидії безпілотним загрозам на тлі зростання напруженості поблизу кордонів НАТО.

За інформацією джерел, місію планували заздалегідь, однак падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац 29 травня пришвидшило її запуск.

Навчання проходитимуть на авіабазі імені Михая Когельничану та триватимуть приблизно місяць. Прибуття італійського контингенту очікується вже 15 червня.

На військовій базі поблизу Констанци італійські інструктори навчатимуть румунських військових виявляти та знищувати безпілотники. За даними урядових джерел, ця операція матиме ширший формат, ніж стандартні місії повітряного патрулювання НАТО.

Для забезпечення навчань Італія також направить винищувачі. Крім того, не виключається використання спеціалізованих безпілотних систем, призначених для перехоплення та знищення інших дронів.

У Римі вважають, що така підготовка допоможе посилити обороноздатність Румунії та підвищити готовність до можливих загроз у регіоні Чорного моря.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент найсерйознішим випадком від початку повномасштабної війни РФ проти України. Він запевнив, що Румунія відреагує на нього належним чином, не допускаючи загроз для своїх громадян.

Водночас в Інституті вивчення війни заявили, що дедалі частіші порушення дронами РФ повітряного простору країн НАТО свідчать про небезпечне загострення ситуації. Аналітики вважають, що Кремль дедалі більше нехтує ризиками, які можуть призвести до інцидентів на території держав Альянсу та створити загрозу для цивільного населення.