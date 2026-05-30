Головна Новини дня Італія відправляє свої війська до Румунії через загрозу з боку РФ

Італія відправляє свої війська до Румунії через загрозу з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 21:26
Італія відправляє свої війська до Румунії через загрозу з боку РФ
Італійські військові. Фото: facebook.com/ministerodifesa

Італія найближчим часом перекине до Румунії близько 100 військовослужбовців та кілька бойових літаків для проведення спеціальної навчальної місії. Головною метою операції стане підготовка румунських військових до протидії безпілотним загрозам на тлі зростання напруженості поблизу кордонів НАТО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на La Repubblica.

Близько 100 італійських воїнів вирушать до Румунії

За інформацією джерел, місію планували заздалегідь, однак падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац 29 травня пришвидшило її запуск.

Навчання проходитимуть на авіабазі імені Михая Когельничану та триватимуть приблизно місяць. Прибуття італійського контингенту очікується вже 15 червня.

На військовій базі поблизу Констанци італійські інструктори навчатимуть румунських військових виявляти та знищувати безпілотники. За даними урядових джерел, ця операція матиме ширший формат, ніж стандартні місії повітряного патрулювання НАТО.

Читайте також:

Для забезпечення навчань Італія також направить винищувачі. Крім того, не виключається використання спеціалізованих безпілотних систем, призначених для перехоплення та знищення інших дронів.

У Римі вважають, що така підготовка допоможе посилити обороноздатність Румунії та підвищити готовність до можливих загроз у регіоні Чорного моря.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент найсерйознішим випадком від початку повномасштабної війни РФ проти України. Він запевнив, що Румунія відреагує на нього належним чином, не допускаючи загроз для своїх громадян.

Водночас в Інституті вивчення війни заявили, що дедалі частіші порушення дронами РФ повітряного простору країн НАТО свідчать про небезпечне загострення ситуації. Аналітики вважають, що Кремль дедалі більше нехтує ризиками, які можуть призвести до інцидентів на території держав Альянсу та створити загрозу для цивільного населення.

Італія армія Румунія
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
