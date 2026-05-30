Италия отправляет свои войска в Румынию из-за угрозы со стороны РФ

Дата публикации 30 мая 2026 21:26
Итальянские военные. Фото: facebook.com/ministerodifesa

Италия в ближайшее время перебросит в Румынию около 100 военнослужащих и несколько боевых самолетов для проведения специальной учебной миссии. Главной целью операции станет подготовка румынских военных к противодействию беспилотным угрозам на фоне роста напряженности вблизи границ НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на La Repubblica.

Около 100 итальянских воинов отправятся в Румынию

По информации источников, миссию планировали заранее, однако падение российского дрона на жилой дом в румынском городе Галац 29 мая ускорило ее запуск.

Учения будут проходить на авиабазе имени Михая Когельничану и продлятся примерно месяц. Прибытие итальянского контингента ожидается уже 15 июня.

На военной базе вблизи Констанцы итальянские инструкторы будут учить румынских военных выявлять и уничтожать беспилотники. По данным правительственных источников, эта операция будет иметь более широкий формат, чем стандартные миссии воздушного патрулирования НАТО.

Для обеспечения учений Италия также направит истребители. Кроме того, не исключается использование специализированных беспилотных систем, предназначенных для перехвата и уничтожения других дронов.

В Риме считают, что такая подготовка поможет усилить обороноспособность Румынии и повысить готовность к возможным угрозам в регионе Черного моря.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Румынии Никушор Дан назвал инцидент самым серьезным случаем с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Он заверил, что Румыния отреагирует на него должным образом, не допуская угроз для своих граждан.

В то же время в Институте изучения войны заявили, что участившиеся нарушения дронами РФ воздушного пространства стран НАТО свидетельствуют об опасном обострении ситуации. Аналитики считают, что Кремль все больше пренебрегает рисками, которые могут привести к инцидентам на территории государств Альянса и создать угрозу для гражданского населения.

