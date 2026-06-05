Буданов превратил Офис президента в работающий механизм, — УП

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов стал одним из ключевых архитекторов новой системы работы Банковой. Именно благодаря его работе Офис президента постепенно превращается в эффективный механизм управления, говорится в материале "Украинской правды".

Как отмечает издание, именно Буданов был одним из инициаторов встреч с лидерами фракций ВР, а также занимается вопросами сотрудничества с местными властями и настройкой политического диалога внутри страны.

По мнению авторов материала, вовлеченность Буданова в определяющие политические процессы свидетельствует о его важной роли в формировании новой системы управления и налаживании сотрудничества между государственными институтами.

В материале отмечается, что непосредственное участие Буданова позволяет эффективнее реализовывать государственные инициативы. Среди таких примеров - проект создания Национального пантеона и масштабные координационные совещания с участием представителей центральной и местной власти.

"Без реально работающего Офиса эффективно управлять государством будет сложно", — отмечается в публикации.

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Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил об активизации диалога между Банковой и парламентом, подчеркнув, что такое взаимодействие способствует более быстрому принятию решений по важным государственным вопросам.

Как писали Новини.LIVE ранее, в Украине планируют унифицировать подход к привлечению иностранных добровольцев в Силы обороны. Кирилл Буданов рассказал, что речь идет о создании единого координационного механизма, который упорядочит отбор и дальнейшую службу иностранцев.

Также мы писали, что по мнению Кирилла Буданова, сегодня государствам без ядерного оружия критически важно найти другие реальные методы для обеспечения безопасности. Сейчас в мире есть много различных технологических вариантов для защиты от нападений, и поэтому зацикливаться только на старых системах стратегического сдерживания не стоит.