Буданов перетворив Офіс президента на працюючий механізм, — УП

Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента Кирило Буданов став одним із ключових архітекторів нової системи роботи Банкової. Саме завдяки його роботі Офіс президента поступово перетворюється на ефективний механізм управління, йдеться у матеріалі "Української правди".

Як зазначає видання, саме Буданов був одним з ініціаторів зустрічей з лідерами фракцій ВР, а також займається питаннями співпраці з місцевою владою та налаштуванням політичного діалогу всередині країни.

На думку авторів матеріалу, залученість Буданова до визначальних політичних процесів свідчить про його важливу роль у формуванні нової системи управління та налагодженні співпраці між державними інституціями.

У матеріалі наголошується, що безпосередня участь Буданова дозволяє ефективніше реалізовувати державні ініціативи. Серед таких прикладів — проєкт створення Національного пантеону та масштабні координаційні наради за участю представників центральної і місцевої влади.

"Без реально працюючого Офісу ефективно управляти державою буде складно", — зазначається у публікації.

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Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про активізацію діалогу між Банковою та парламентом, наголосивши, що така взаємодія сприяє швидшому ухваленню рішень з важливих державних питань.

Як писали Новини.LIVE раніше, в Україні планують уніфікувати підхід до залучення іноземних добровольців до Сил оборони. Кирило Буданов розповів, що йдеться про створення єдиного координаційного механізму, який впорядкує відбор та подальшу служби іноземців.

Також ми писали, що на думку Кирила Буданова, сьогодні державам без ядерної зброї критично важливо знайти інші реальні методи для гарантування безпеки. Зараз у світі є багато різних технологічних варіантів для захисту від нападів, і тому зациклюватися лише на старих системах стратегічного стримування не варто.