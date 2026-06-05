Секретна місія розвідника: що робить генерал Буданов у Польщі

Кирило Буданова. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов перебуває з неанонсованим візитом у Польщі, де проводить низку зустрічей з представниками польської влади.

Як пише польське видання Onet, однією з цілей поїздки є обговорення безпекової ситуації та перебігу війни в Україні з керівництвом польського оборонного відомства.

Ще одна візія візиту, як повідомляє RMF24, пов’язана з дискусією щодо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесної назви "Герої УПА". За інформацією польського медіа, ця тема також може бути порушена під час переговорів української та польської сторін.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "Українську правду", Буданов став одним із основних архітекторів нової системи роботи Банкової. Саме завдяки його діяльності ОП поступово набуває ознак більш ефективного управлінського інструмента.

Раніше Буданов зауважив, що світові держави можуть опинитися без належного захисту перед новими викликами через ігнорування сучасних загроз. Він підкреслив, що колишня міжнародна система безпеки фактично більше не існує, а повернення до старих підходів є неможливим.